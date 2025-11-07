Okutaさん描きおろしのオリジナルキャラクター登場！アトレ クリスマスプロモーション2025

アトレは、2025年11月14日(金)から12月25日(木)まで、クリスマスプロモーションを実施します。

イラストレーターOkutaさん描きおろしのアトレ完全オリジナルキャラクター「きまぐれサンタ」と「きまじめトナカイ」を主人公とした様々なイベントが、対象のアトレ各館で開催されます。

アトレ クリスマスプロモーション2025

実施期間：2025年11月14日(金)〜12月25日(木)

対象館：アトレ吉祥寺、アトレ目黒、アトレ五反田、アトレ品川、アトレ竹芝、アトレ大井町、アトレ川崎、アトレ大船、アトレ四谷、アトレ信濃町、アトレ大森、アトレ上野、アトレ浦和、アトレ松戸、アトレ亀戸、アトレ取手、アトレヴィ大塚、アトレヴィ巣鴨、アトレヴィ田端、アトレヴィ東中野、アトレヴィ三鷹

アトレ完全オリジナルのキャラクター「きまぐれサンタ」と「きまじめトナカイ」がクリスマスを盛り上げます！

期間中、アトレ公式Xでは2人の“たのしい寄り道”の様子が描かれたストーリーが毎週火・金曜日に投稿されます。

プレゼントキャンペーン

(1) 「きまぐれサンタ＆きまじめトナカイ特製！ポストカード」プレゼント

11月14日(金)〜12月19日(金)の期間中、対象館にて1,500円(税込)以上お買い上げの方に、クリスマスポストカード(全3種・ランダム)をプレゼント。

※なくなり次第終了

(2) アトレ公式LINE友だち限定 オリジナル壁紙プレゼント

アトレ公式LINEトーク画面にキーワード『クリスマス』を入力すると、オリジナル壁紙(全3種)がもらえます。

オリジナルイベント

(1) きまぐれ抽選会

当日3,000円(税込)以上お買上げのレシート(合算可)提示で、オリジナルグッズが当たる抽選会に参加できます。

(2) 紙芝居読み聞かせ

きまぐれサンタときまじめトナカイの物語を紙芝居にした読み聞かせイベント。

参加者限定で、なりきりグッズのプレゼントもあります。

(3) フォトスポット

80cmのぬいぐるみが設置されたフォトスポットが登場します。

オリジナル絵本プレゼントキャンペーン

館内にいるきまぐれサンタを見つけて、ハッシュタグ「#きまぐれサンタみっけ」と写真をXに投稿すると、抽選で5名様にオリジナル絵本が当たるキャンペーンも実施されます。

(期間：11月14日(金)〜12月12日(金))

ユニークなキャラクターたちと一緒に楽しむ、アトレのクリスマス。

お買い物の合間に、ぜひイベントに参加してみてください☆

アトレで開催される「クリスマスプロモーション2025」の紹介でした。

