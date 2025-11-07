小関裕太、松岡広大ら「チーム・ハンサム！」メンバーが語る『君としたキスはいつまでも』の魅力 スペシャル動画が公開
ABCテレビ・ドラマL枠で放送中の連作短編ドラマ『君としたキスはいつまでも』。同ドラマに出演しているアミューズ所属の若手俳優によるユニット「チーム・ハンサム！」の小関裕太、松岡広大、本島純政、太田将熙、溝口琢矢の5名が出演するスペシャル動画が、YouTubeで公開された。同動画では、5名それぞれが演じる役柄や作品の魅力、撮影中の印象的なエピソードについて語っている。
【動画】小関裕太、松岡広大らチーム・ハンサム！メンバーが登場『君としたキスはいつまでも』スペシャル動画
同作は、かつて小学校だった湖畔の建物をホテルとして再生した空間を舞台に、そこに集まる登場人物たちの“最も尊いキス”を描くオムニバス形式のラブストーリー。ABCテレビ（関西）にて毎週日曜深夜0時10分より、テレビ朝日（関東）にて毎週土曜深夜2時30分より放送されている。テレビでの放送終了後、TVer、ABEMAで見逃し配信も実施されており、FOD、Prime Videoでも全話が配信される。
スペシャル動画では、松岡が「映画を撮ってる感覚で映像も綺麗」と語り、本島は「先輩方のキスシーンが見られる」とコメントするなど、キャスト陣がそれぞれの目線で見どころを紹介。また、「あなたにとって“チーム・ハンサム！”とは？」との質問には、小関が「戦友」、松岡が「報恩謝徳」、本島が「日々刺激」、太田が「戦場／実家」、溝口が「一蓮托生」と語り合い、個性豊かな回答で盛り上がった。5人の「マイルール」など、プライベートなトークも展開されており、コメント欄にも5人の楽しそうな姿を喜ぶ声が多数寄せられている。
ドラマの放送を記念して、チーム・ハンサム！メンバーが登壇する上映会の開催も決定。11月29日に東京・ユナイテッド・シネマ豊洲にて開催されるこのイベントは、ライブビューイングも全国20館前後で実施予定となっている。
また、12月27日、28日には、チーム・ハンサム！を中心にアミューズ所属俳優22名が登場するファン感謝祭『Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”』が、神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールにて開催される。今回のタイトルにある“ZERO”には、20周年という節目に一度幕を下ろす“ピリオド”としての意味と、「支えていただいたお客様にとっての0番（舞台中央）であり続けたい」という想いが込められており、こちらも注目を集めている。
