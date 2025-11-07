『DOWNTOWN＋』新番組の写真にツッコミ殺到 “張本人”陣内智則も乗っかる「ホンマに！」
配信サービス『DOWNTOWN＋』公式Xが、7日までに更新。オリジナル番組「Money is Time」の概要と画像が公開されたが、その構図についてツッコミの声が寄せられている。
【画像】確かに！どセンターの陣内智則とうしろからひょいと現れる松本人志
Xでは「11/5(水)17時〜配信開始 オリジナル番組「Money is Time」“ずっと続けられること”を披露！やった「時間」「回数」を金に換え、無限に稼げる夢の企画が誕生！審査員たちを魅了し、多くの金を稼ぐことはできるか！？」との文言とともに、真ん中で堂々と手を広げる陣内智則と、その後ろから視線を向ける松本人志の写真をアップ。
これに対して「なんで陣内が前やねん」とのツッコミがXに寄せられ、陣内本人も「それ！ホンマに！何でオレ前やねん！」との反応を寄せている。
