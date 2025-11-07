厳選した北海道産小麦を使用！オカベ 冬季限定「平延べうどん」

オカベから、冬季限定「平延べうどん」が登場。

今シーズンの販売が開始されました。

昨シーズンは58万食を完売した、年々人気の高まっている商品です。

オカベ 冬季限定「平延べうどん」

オカベの「平延べうどん」は、厳選した北海道産小麦を使用し、麺の甘みを最大限に引き出した冬季限定商品です。

お出汁とのからみもよく、寒さが増すこれからの季節に、釜揚げやお鍋のシメとしてぴったりな一品です。

特長1：平たく丸い麺

麺の形状を平たくすることで、一般的な乾麺のうどんよりも短い約7分のゆで時間を実現しています。

また、少し丸みを帯びさせることで、のど越しだけでなく、噛んだ時の食感も半生めんに近い美味しさを追求しています。

特長2：上品な甘みが特長の北海道産秋播き小麦

素材には、上品な甘みが特長の北海道産秋播き小麦『きたほなみ』を使用。

冬の間に蓄えられた自然の力と甘み、小麦本来の香り、もっちり感が楽しめます。

さらに、小麦の中心部分のみを贅沢に使用することで、雑味のない甘みを生み出しています☆

特長3：伝統の半田手延製法

商品名：平延べうどん

内容量：10袋((90g×3束)×10袋)、30人前

販売価格：4,900円(税込)

「そうめんの里」として知られる徳島県半田地区の伝統的な手延べ製法で作られています。

「半田そうめん」と同じ製法による、ツルツルののど越しともっちりとした弾力が特長です。

ザルや釜揚げで、麺そのものの美味しさを楽しむのもおすすめです！

素材と製法にこだわり、昨シーズンも大好評だった冬季限定の味わい。

温かいメニューが恋しくなる季節に、ぜひ堪能してみてください。

株式会社オカベの冬季限定「平延べうどん」の紹介でした。

