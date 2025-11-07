35歳・高橋凛、衝撃の“カルバン・クライン姿”3連投 圧巻美ボディに反響「新潟美人」「理性が飛びそう」「バックショットもめちゃ良い」
グラビアアイドルとして10年以上にわたり第一線で活躍する高橋凛（35）が、7日までに、自身のインスタグラムを更新。カルバン・クラインの下着を着用した美ボディカットを連投した。
【写真多数】美しすぎる…高橋凛、衝撃の“カルバン・クライン姿”で圧巻美ボディ披露
高橋は「久しぶりに @dean.bang さんに撮ってもらいました bangさんの写真、最高にかっこいい」「@calvinklein」「#カルバンクライン」「#calvinklein」「#作品撮り」とコメントを添え、“カルバン・クライン”のランジェリーを着用した美ボディカットを投稿。豊満な胸元と引き締まった腹筋の美くびれがまぶしいカットを公開した。
その後も、寄り、引き、振り返りなどセクシーな別カットを次々と披露。この投稿に計2万件以上のいいねと、400件以上のコメントが寄せられ「新潟美人」「カッコイイ凛さん」「出来る女性って感じです！かっこいい」「体のラインが綺麗」「あまりのセクシーさに理性が飛びそう」「振り返りバックショットもめちゃ良い」など称賛の声が多数寄せられている。
