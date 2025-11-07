テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）が7日放送され、出演者がメジャーリーグの各賞の発表を前に予想を語った。

番組では日本時間のこの日シルバースラッガー賞、13日にはサイ・ヤング賞、14日にはオールMLBチーム、ハンク・アーロン賞、エドガー・マルティネス賞、MVPの発表があると伝えた。

ドジャース・大谷翔平投手はシルバースラッガー賞、オールMLBチーム、ハンク・アーロン賞、エドガー・マルティネス賞、MVPの候補に、山本由伸投手はサイ・ヤング賞、オールMLBの候補に、カブスの鈴木誠也外野手はオールMLBチームの候補に選ばれている。

キャスターの羽鳥慎一が大谷について「もうずっと獲り続けますよね、このままいったら」と続けると、金曜コメンテーターの長嶋一茂は「獲り続けることでまたそれが新しい勲章となって、前人未到をただ突っ走るっていう、そういう状況に」と予想した。

羽鳥は「二刀流やり続けたら、大谷さん以外、MVPいないんじゃないかな」と話した。

さらにコメンテーターの玉川徹氏が「いや本当にMVPって、ずっと獲るんじゃないかなっていう」としみじみ。羽鳥が「ケガとかなかったら、他に獲る人いないんじゃないかな」と繰り返すと、玉川氏も「いや本当に。敵はケガだけじゃないかなって気がしますよね」と同調。

「やっぱ二刀流って、1＋1＝2じゃない、3とか4とかっていう価値があるんだと思うんですよね。ピッチャーに関してはどこかで限界が来るのかもしれない、正直。あと何年かでね。だけど、それがなくなったとしても、バッター大谷はまだずっといけるわけですよ、まだまだ。バッターだけで獲ってるじゃないですか、去年はMVPね。今回もスイング制限して（本塁打）55本ですから、制限しなかったらもっといってるってことでしょう？」と強調。

「それでもMVP獲っちゃうってことになると、これはもうずっといくなっていう。だからもう我々ずっと言っているけど、ケガだけはお気をつけください」と力を込めた。今季は体を気遣い、盗塁数は抑え気味にしていたことにも触れ「セルフコントロールが物凄いってことですよ。これはいけますね。ケガだけだな本当に」と再び語った。

この場面の放送後、大リーグ機構は打撃のベストナインに相当するシルバースラッガー賞を発表し、大谷がナ・リーグDH部門で選出された。3年連続4度目の受賞で、日本選手としてはイチローの3度を抜き、最多の受賞回数となった。