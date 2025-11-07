チコーエアーテックから、国内初となる、国際防爆規格「IECEx」および欧州防爆規格「ATEX」認証を取得した「粉塵防爆用集塵機シリーズ」が登場。

国際的な防爆安全基準に基づいて開発され、爆発性粉じん環境において高い安全性と信頼性を実現したシリーズです。

2025年12月より順次発売されます。

チコーエアーテック「粉塵防爆用集塵機シリーズ」

発売時期：2025年12月より順次

製造現場において、可燃性の粉じんが静電気や火花などを着火源として爆発を引き起こすリスクは、安全管理上の大きな課題となっています。

チコーエアーテックはこうしたリスクに対応するため、国際的な防爆安全基準に基づく設計を採用した「粉塵防爆用集塵機シリーズ」を開発しました。

国際防爆規格「IECEx」と欧州防爆規格「ATEX」認証を取得

本シリーズは、国際電気標準会議(IEC)が定める国際的な防爆安全認証制度「IECEx」および、EU圏内で防爆機器を販売・使用するための法的認証制度「ATEX」の認証を国内で初めて取得しました。

両規格に準拠した設計により、防爆設計要件を満たしており、国際的な安全水準を満たした設計であることが第三者認証機関によって証明されています。

なお、日本国内の型式検定は取得していないため、国内では「粉じん爆発対策集塵機」として位置づけられます。

構造上の特長と認証取得製品ラインナップ

防爆上の安全性を確保するため、制御盤と粉じんを処理するフィルター室を分離した構造を採用。

本体および内部フィルターには導通処理を施し、静電気を抑制して発火リスクを防止します。

また、爆発放散口や消炎ベントなどのオプションにも対応し、現場環境に合わせた構成が可能です。

【認証取得製品ラインナップ】

＜IECEx/ATEX認証 制御盤＞

X-cross-1200D (ExII 2 D Ex tb IIIC T80 ℃ Db)X-cross-1500D (ExII 2 D Ex tb IIIC T80 ℃ Db)X-cross-2600D (ExII 2 D Ex tb IIIC T80 ℃ Db)X-cross-4000D (ExII 2 D Ex tb IIIC T80 ℃ Db)

＜IECEx/ATEX認証 集塵機＞

CMP-4000D-V (ExII 3 D Ex h tb IIIC T130 ℃ Dc)

＜ATEX認証 集塵機＞

CHR-1200D (ExII 3/2D Ex h/h tb IIIC T125 ℃ Dc/Db)CHR-2600D (ExII 3/2D Ex h/h tb IIIC T130 ℃ Dc/Db)CHR-2600D-V (ExII 3/2D Ex h/h tb IIIC T130 ℃ Dc/Db)

展示会への出展

本シリーズの内1台が、2025年11月12日〜14日に幕張メッセで開催される「第25回Photonix - 光・レ-ザ-技術展」に出展される予定です。

電子部品・金属加工・食品・医薬品といった業界での粉じん爆発リスク管理に貢献する新シリーズ。

国際的な基準を満たした高い安全性と信頼性に注目が集まります。

チコーエアーテック「粉塵防爆用集塵機シリーズ」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高い安全性を実現！チコーエアーテック「粉塵防爆用集塵機シリーズ」 appeared first on Dtimes.