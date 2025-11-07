日本各地でクマの出没、人身被害が相次いでいる中、秋田県の鈴木健太知事が自衛隊の派遣を要請したことが大きく報じられている。小泉進次郎防衛相も理解を示し、秋田県に5日より自衛隊が派遣されている。

【当時の写真】自衛隊は“虫”に対して出動し、火炎放射器で駆除を行ったことも



小泉進次郎防衛大臣 ©文藝春秋

SNS上では自衛隊によるクマ駆除を求める向きもあるが、自衛隊が公共工事を行う際の根拠法である自衛隊法100条をクマ対策にも適用し、後方支援に従事するとしている。

自衛隊の歴史を振り返ると、これまでにもクマや虫による獣害・虫害といった動物被害に対して出動した例は数多く存在し、原因となった動物や出動形態も様々なものがあった。しかし、ほとんどの事例が1950年代から70年代と古いこと、自衛隊が記録をほとんど残しておらず僅かな記録も分散していること、マスコミによる報道自体も限られていたこと等、様々な事情により、自衛隊内やマスコミでもほとんど知られていない。

クマに対して自衛隊が出動したのは過去に8ケース

筆者はこれまで、そうした自衛隊の出動事例の収集を行ってきた。本稿では、今回の自衛隊派遣を考える上での一助とするため、過去に自衛隊が行ってきた獣害・虫害への派遣活動をみていきたい。なお、前述した理由から断片的、はっきりしない記述もあるが、その点はご容赦頂きたい。

熊害で自衛隊が派遣された例について、筆者の調べでは1960年代に北海道から東北にかけて8件ある。最も古いものは、1961年9月の海上自衛隊函館基地隊によるもので、北海道松前地方でクマによる農作物の被害を受けた地元の要請で、自衛隊員3名と猟銃5丁が5日間出動したと『自衛隊年鑑』にある。

猟銃が出ていたことから、駆除に関わった可能性もあるかもしれないが、活動の詳細やどのような根拠法による派遣かは定かではない（災害対策基本法の施行は1962年7月10日である）。

最も大規模なものと思われるものは、1962年10月の北海道標津町の古多糠集落への派遣だ。この派遣については、過去にも文春オンラインで記事を公開しているので詳細はそちらを参照して頂きたいが、クマの出没や家畜・人身被害が相次いだため、M16対空自走砲2両を含む部隊が災害派遣され、学童の輸送やパトロール活動を行っていた。

しかし、住民から駆除への参加を強く求められたため、派遣部隊が銃による駆除活動に参加したことが『週刊読売』で伝えられている。

また、詳しい時期や派遣地域は不明だが、『標津分屯地創立50周年記念誌』には、1965年に学童輸送支援で輸送隊がクマに襲われたため、第27普通科連隊の隊員が短銃で射殺したとされるクマの写真が載っている。

スマホも携帯電話もない時代だからこその「通信支援」というお仕事

ここで、60年代に熊害で派遣された自衛隊の活動内容をみてみよう。多いのは学童の輸送支援だ。当時の日本は自動車普及の最中にあり、現在のように多くの家庭が自家用車を持つ時代ではなかった。

1962年に自衛隊が派遣された標津町でも、80年代に再度起きたクマ騒動では自衛隊は派遣されず、教員や親の車で登下校が行われている。今回の派遣要請で出番があるかどうかは微妙だろう。

興味深いのは、クマ狩りの通信支援を行った例だ。1963年11月に北海道帯広市でクマによる家畜被害があったため、地元のハンターによるクマ狩りが行われた。その際、北海道知事から自衛隊に通信支援の要請があり、帯広の部隊から人員18名、ジープ5両、無線機5台が派遣されたと『自衛隊年鑑』にある。

詳しい活動内容は不明だが、効率良くクマを捕捉するために、携帯無線機の貸与か通信隊員の同行、通信の中継といった支援をハンターに行ったのかもしれない。しかし、現在は無線機を持つハンターも少なくなく、圏外の問題もあるが携帯電話は全員が持っているだろうから、この支援も行われる可能性は低いだろう。

クマ以外の例になるが、自衛隊が最初から駆除を目的として派遣された例も存在する。これはご存知の方も多いと思うが、北海道におけるトドの駆除が挙げられる。1950年代後半から60年代にかけて、北海道の各地で行われたことが知られているが、最も有名なのは日高地方における駆除だろう。

トドの駆除に戦闘機、自走対空砲、榴弾砲などを使用したことも

これは新冠沖にある岩礁、通称トド岩に集まるトドによる漁業被害に悩んだ地元漁協の要望を受けた北海道知事の要請によるもので、10年近くにわたり複数回行われている。

1959年3月に航空自衛隊第2航空団所属のF-86F戦闘機による機銃掃射が行われ、1960年以降は陸上自衛隊第1高射特科群、第7特科連隊といった部隊が、自走対空砲、自走高射機関砲、榴弾砲といった様々な兵器で駆除を実施している。

こうしたトド駆除の活動だが、ある講演で航空自衛隊の元将官がトドに逃げられ成果がなかったと話しているのを聞いたことがあり、内容は自衛隊内でも正確に伝わっていないようだ。確かにトドが逃げてしまい成果がなかったこともあったが、10年近く行われており、自衛隊によるトドの駆除はきちんと確認されている。

また、優秀な成果を上げた部隊が表彰されたこともある。出動場所は不明だが、1962年2月19日から3月1日にかけて、第27普通科連隊第2中隊が海上射撃訓練を行い、その際にトド39頭を仕留めている。この功績により、第5師団長から第4級賞状を授与されたことが『釧路駐屯地50周年記念誌』に記されている。

これらの派遣は、名目上はあくまで自衛隊の訓練とされていたことに特徴がある。近年は日本周辺の安全保障環境の悪化を理由にして、国防以外の自衛隊活動を縮小する傾向にあるが、このトド駆除については自衛隊にもメリットがあったという。

当時、北海道には高射砲の射撃ができる演習地がなかったため、「訓練には絶好のチャンス」との北部方面総監部訓練担当部長の言葉を当時の北海道新聞は伝えている。

また、自衛隊だけでなく、地元のハンターも駆除を行っており、自衛隊はあくまで駆除の主体ではなかったことも覚えておきたい。時事通信よれば、1959年11月から1960年6月までの駆除頭数261頭のうち、自衛隊によるものは43頭とされる。

トド岩を望む高台にある大狩部御野立所公園には、駆除されたトドを供養する海馬供養記念碑が設置されている。1961年に高射特科群長と新冠漁業組合長を発起人として設置されたものだが、60年以上の歳月を経て碑は傾き、碑文も読解困難となっている。

害虫を火炎放射器で焼き払うケースは東京湾でも

自衛隊による駆除活動は獣に留まらない。過去には虫相手にも出動している。

1961年9月、徳島県鳴門市で害虫のハスモンヨトウが異常発生し、その被害は約370ヘクタールに及んだ。ハスモンヨトウは広範な植物を食する農業害虫で、名前が示す通り、夜盗、つまり夜に食害を行い、昼は葉裏等に隠れている。

冬眠しないので寒冷地では越冬できないが、老齢幼虫は殺虫剤に対する感受性が低下するという厄介な性質を持っており、農家による農薬散布でも解決をみなかった。

そのため、10月には鳴門市助役が上京し、農林省（当時）に駆除への国の援助の陳情が行われた他、資金難で農薬散布ができなかった堤防と防潮林の雑草を火炎放射器で焼き払うよう自衛隊に要請が行われた。

10月19日朝、91名の隊員が火炎放射器4基を用いて焼却を開始した。堤防の2ヶ所には事前にガソリンとゲル化剤が撒かれており、それに火炎放射器で着火していった。自衛隊による焼却作業は21日まで行われている。

こうした火炎放射器を用いた活動は他にも行われている。東京湾の埋立地、夢の島で大量発生したハエの駆除作戦では、東京消防庁を主力として自衛隊も参加し火炎放射器、ナパーム地雷を投入している。また、日本住血吸虫の中間宿主であるミヤイリガイ駆除のため、千葉県の利根川河川敷で火炎放射器を用いたミヤイリガイ駆除も実施されている。

これまでみてきたように、獣害・虫害対策を目的とした自衛隊派遣は数多く行われてきたが、その活動形態は様々であり、また法的な根拠、名目上の活動も異なっている。

今回の秋田県への派遣でも、法的にどういった活動ができるかが問題視されている。そこで、次章では現行法で自衛隊はどのような活動ができるかといったことなどを法学者に伺ってみた。

（石動 竜仁）