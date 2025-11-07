〈戦闘機の機銃掃射、火炎放射器にナパーム地雷も…自衛隊が“動物被害”8ケースで実際に使用した強力兵器の数々《ターゲットはクマ、トド、害虫》〉から続く

日本各地でクマの出没、人身被害が相次いでいる中、秋田県の鈴木健太知事が自衛隊の派遣を要請したことが大きく報じられている。前編では、過去に自衛隊が行ってきた、クマを始めとする獣害・虫害での派遣について、武器使用も含む活動内容について触れた。

今回の派遣については、自衛隊は後方支援を行うと現時点では報道されているが、武器を使用したクマ駆除に関する議論は尽きない。しかし、大手紙でも自衛隊の動物相手の武器使用が憲法9条で制限されているという珍説を報じるなど、混乱もみられる。



そこで、行政法が専門の横田明美明治大学教授に、現行法で熊害での自衛隊派遣は可能なのか、クマの駆除は可能なのか、といったことについて伺うことにした。なお、現在は自衛隊による土木工事等の受託を定めた自衛隊法100条に基づく派遣が行われているが、インタビュー時点では100条についての議論がなかったため、今回の検討の範囲としていない。

――秋田県知事は「クマ駆除のための自衛隊出動を明確に想定した法令は存在しないので、通常の災害派遣のように簡単にはいきません」とInstagramで書いています。知事の言うように現行法・災害派遣の枠組みで対処が難しい問題なのでしょうか？

クマの出没は「天災地変その他の災害」にあたる？

横田教授（以下、横田） 以前、映画『シン・ゴジラ』を巡って、ゴジラに対する自衛隊出動の根拠についての議論がありましたね。その際に『シン・ゴジラ政府・自衛隊事態対処研究』（ホビージャパン）で発表した内容を元にお話しします。

自衛隊法上の自衛隊の出動根拠は、大きく分けて防衛出動（76条）、治安出動（78条・81条）、災害派遣（83条）の3つが想定されています。都道府県知事は、83条1項に基づき、防衛大臣またはその指定する者に対して、要請をすることができます。

第八十三条

1項：都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。

その場合、都道府県知事の要請を行うためには83条1項にある「天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合」にあたることが必要であり、今回のクマの出没が「天災地変その他の災害」に該当するかどうか、「人命又は財産の保護のため必要があると認める場合」に該当するかが問題となります。

災害に該当するかどうかが問題になる可能性はありますが、今回の熊害の状況では、該当すると判断しても差し支えないと思います。

――熊害に対する自衛隊の災害派遣は可能ということですね。では、どのような判断で派遣がなされるのですか？

横田 災害派遣の要件（83条1項・2項）にある「事態やむを得ないと認める場合」の判断基準として、次の災害派遣の3要件があります。

1. 緊急性（状況からみて差し迫った必要性があること）

2. 公共性（公共の秩序を維持する観点において妥当性があること）

3. 非代替性（自衛隊の部隊等が派遣される以外に適切な手段がないこと）

防衛省はこれらを総合的に勘案して判断するものと説明しており、緊急的・一時的な支援であるとしている点は覚えておくべきですね。

武器の使用には細かなルールがあるが…

――派遣された場合、法的に制約がかかる部分（武器使用等）はありますでしょうか？

横田 自衛隊は、確かに任務遂行に必要な武器を保有することができます（自衛隊法87条）。しかし、その使用にあたっては、細かく要件が定義されており、それは前述した出動根拠規定によって場合分けされています。

まず、防衛出動（76条1項）の場合は、「わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる」（88条1項）とされますが、その範囲は「国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならない」（同2項）とされています。

治安出動（78条1項・81条2項）の場合は、警察官職務執行法（警職法）の規定が準用されることになります。これは、限定のない準用であり、警職法7条の武器使用も含まれています。さらに、90条において、武器使用ができる場合が次のように3点追加されています。

一 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合

二 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

三 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃（機関けん銃を含む。）、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

「治安出動は国民に対して武器を向ける可能性があり慎重に…」

これに対して、災害派遣（83条）にあっては、災害派遣時等の権限について定める規定（94条1項）においては、警職法のすべてではなく、6条1項・3項、4項のみが準用されています。これは、武器使用を認める7条を準用していない、という意味において、治安出動の場合と大きく異なっています。

また、94条の3により、災害対策基本法及び同法に基づく命令に従い、災害対策基本法第5章第4節に定める「応急措置」を自衛隊はとることができます。

これらの規定から、

（ア）武器使用に関しては明示的に否定されている

（イ）災害対策基本法にいう「応急措置」の場合に、火器を用いることは想定されうる。たとえば、応急措置のうち「工作物等の除去その他必要な措置」（64条2項）があるが、これはたとえば災害で救助のためにダイナマイト等での発破が必要な場合等を想定できる

と読み取ることができます。

（ア）の規定が、明示的に武器使用を除外していることを考えると、（イ）の応急措置に武器使用を含めてよいのかは疑問があります。すでに紹介されている緊急性の高い場合、その場で「たまたま」保有していた武器を活用したという事例は理解できますが、「超法規的」な解釈での拡大はするべきではなく、本来は法改正が必要ですね。

――熊害での災害派遣は可能でも、クマに対しての武器使用は現行法では問題があり、法改正が必要ということですね。では、武器使用を認めている治安出動は可能なのでしょうか？

横田 まず、治安出動は首相の命令が必要で、防衛大臣の判断で派遣できる災害派遣とは異なります。テレビ番組で治安出動に言及したコメンテーターがいたそうですが、治安出動は国民に対して武器を向ける可能性があるという意味において、それだけ重い手続だということを認識するべきでしょう。治安出動並みの有形力をヒト以外にも行使するためには、適切な立法が必要だと思います。現行法では無理でしょう。

――今後、自衛隊が派遣された場合、気になる点はありますでしょうか。

横田 先に「自衛隊の災害派遣は、緊急的・一時的な支援である」と言いましたが、クマ対策が常態化してしまうと問題になりそうですね。

――一過性の自然災害と異なり、今回の熊害は長期化しそうですから心配ですね。ありがとうございました。

