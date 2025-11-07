〈下水のつまりの正体は「2体の赤ちゃんの遺体」…「養育費ほしさ」に子どもを12人殺害した『鬼のようなカップル』の衝撃（海外の事件・1892年）〉から続く

「うちの子はどこへ行ったのか」――。1890年代のオーストラリアで相次いだ“養子縁組”の裏に潜んでいたのは、金のために幼い命を奪う冷酷な夫婦だった。

金のために、12人のもの子どもの命を奪った凶悪な夫婦に下された罰は……。



判決は…

1893年3月から裁判が始まった。

夫婦の弁護人は、子供たちは全員が病気による死で被告が問われるべきは死体遺棄罪のみであると主張する。実際、彼らが殺した物的証拠は何もなかった。が、いったん逮捕されたものの起訴されなかったメイキン夫妻の娘らが「死んだ赤ん坊の首に衣類が巻き付いているのを目撃した」「母親はウソばかりついている」などと証言。陪審員らはこれを重くみて同月8日に有罪判決を下した。

納得のいかないメイキン夫妻が控訴したものの、裁判官は「あなた方は利益のために幼児たちの命を奪い、この極悪で地獄のような取引を行っていた」と断罪し控訴を棄却、2人に絞首刑を宣告する。それを聞いたサラは「ああ、私の赤ちゃん。ああ、私の赤ちゃん」と叫び法廷で倒れたという。

その後、夫婦は…

その後、夫妻は枢密委員会に上訴。ジョンは供述を変え、妻サラは悪魔のような女で、犯行を主導し、自分はそれに従っただけだと主張。対し、サラは夫の主犯説を訴え、結果、彼女だけが終身刑に減刑される。

ジョンは死刑回避のため首相にまで恩赦を求める嘆願書を送ったが、それが認められるはずもなく、1893年8月15日、ダーリングハースト刑務所の敷地内の絞首台で刑執行（享年48）。一方、サラは同刑務所に18年収容された後、1911年4月に仮釈放となり、その7年後の1918年9月、心不全により72歳で亡くなった。

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））