11月6日、M!LKの佐野勇斗がInstagramを更新した。

【写真】『おむすび』放送時には橋本環奈を交えた仲睦まじい3SHOTを公開

佐野は、自身のInstagramアカウントにて、「娘に会えた」「父ちゃん、ヤンキーになってごめんな…」とコメントし、2024年度放送のNHK連続テレビ小説『おむすび』にて、自身が演じた米田翔也の娘・米田花役を務めた子役の宮崎莉里沙との2ショットを公開。

さらに、「久しぶりに会っても、パパー! って抱きついてくれて嬉しかったぞりり」と微笑ましいエピソードも明かしつつ、「また会おうね」と呼びかけていた。

この投稿に対し、ファンからは、「久しぶりのおむすび親子だー!!」「最高すぎる」「2人のニコニコ笑顔めっちゃ良き」「翔也パパと花ちゃんの再会を見せてくれるのうれしいよ」「爆沸きしました」「ずーっと仲良しなの素敵」といった反響が集まっていた。

『おむすび』放送時は、翔也の妻でありヒロインの米田結役を務めた橋本環奈も交えた3人のオフショットを公開していた佐野。今クールは、佐野はドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）で桜田ひよりとダブル主演を務め、宮崎はドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）に出演している。

