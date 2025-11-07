PLAVE¡¢¡Ö¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü (Hide and Seek) - Korean Ver.¡×¤Ç¸«¤»¤ë¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¡½¡½"Ä°¤´·¤ì¤¿¥á¥í¥Ç¥£¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Þ¤¿°ì¤Ä¤ÎÊª¸ì"¤òÉÁ¤¯À©ºî¤ÎÎ¢Â¦
ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤ËÂ³¤¡¢PLAVE¤¬¡Ö¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü (Hide and Seek) - Korean Ver.¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æº£²ó¤â¼«¤éÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¸À¸ì¤òÄ¶¤¨¤Æ"Ä°¤´·¤ì¤¿¥á¥í¥Ç¥£¤Ç¤Þ¤¿°ì¤ÄÊª¸ì"¤òÉÁ¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢11·î¤Ë¹µ¤¨¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¹â¼Ü¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÛ¤¤¤â¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎDigital Single¡Ö¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü (Hide and Seek) - Korean Ver.¡×¤ÎÀ©ºî¤Ç·È¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
YEJUN¡Öº£²ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¼«¤éÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ûÂ¸¤Î³Ú¶Ê¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¿·¤¿¤Ë´Ú¹ñ¸ì¤Î²Î»ì¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡ÙÀ©ºîÅö»þ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¥¬¥¤¥É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤È¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü (Hide and Seek) - Korean Ver.¡Ù¤Î2¶Ê¤ÎÊª¸ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤è¤¦¤Ç»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀäÌ¯¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
NOAH¡Ö¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÏÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢2¤Ä¤Î¶Ê¤¬·Ò¤¬¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤Î²Î»ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞËÝÌõ¤¹¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬À©ºîÅö½é¥¬¥¤¥É¤È¤·¤Æºî¶È¤·¤¿´Ú¹ñ¸ì¤Î²Î»ì¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
BAMBY¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤è¤¦¤È¡¢¿·¤¿¤ËMV¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°ìÉôÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢¶¶¤äÍ·±àÃÏ¡¢Áð¸¶¤¬¼ç¤ÊÇØ·Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü (Hide and Seek) - Korean Ver.¡Ù¤Ï¡¢ÇØ·Ê¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤¬¤è¤êºÝÎ©¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
EUNHO¡Ö¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü (Hide and Seek) - Korean Ver.¡Ù¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¼ç¤ÊÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤ÏÃë¤Ç¡¢¿¢Êª¤¬Ãì¤òÈþ¤·¤¯Êñ¤ó¤Ç¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤ÏÌë¤Ç¡¢¿å¤âÁð¤â¤Ê¤¤º÷Çù¤È¤·¤¿Ãì¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÇØ·Ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÇØ·Ê¤¬¸òº¹¤·¤Æ¸«¤¨¡¢¤Þ¤ë¤Ç2¿Í¤ÎÏÃ¼Ô¤¬Â¾¤Î¾ì½ê¤Ç¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ëºø³Ð¤¹¤ë±é½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
HAMIN¡Ö¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤ÎÍ·±àÃÏ¤Ç¤ÎÇØ·Ê¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÅÚ¤ËËä¤â¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â²ò¼áÍ×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë2¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È²Î»ì¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é°ã¤¤¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢PLAVE¤¬Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÌÌÇò¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½½é¤á¤Æ¤ÎËÝ°Æ¶ÊÀ©ºî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°Û¤Ê¤ëÅÀ¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
YEJUN¡Ö´ûÂ¸¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤¬¤¢¤ë³Ú¶Ê¤òºÆ¤ÓËÝ°Æ¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ë¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤ò¹½ÁÛ¤·¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
NOAH¡Ö¼Â¤Ï¡¢¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤Î¥¬¥¤¥É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢´ÊÃ±¤Ë´Ú¹ñ¸ì¤Î²Î»ì¤òÆþ¤ì¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎËÝ°Æ¶Ê¤Ï¤¹¤°¤ËÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ëºî¶È¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤È¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü (Hide and Seek) - Korean Ver.¡Ù¤È¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ó¤Ç¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡×
BAMBY¡ÖËÍ¤Ïº£²ó¤ÎËÝ°Æ¶Ê¤ÎÀ©ºî¤Ç¡ØÉ½¸½¤Î¿¼¤µ¡Ù¤ò¹Í¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤È¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥¬¥¤¥É¤ËÄÉ²Ã¤Ç¿·¤¿¤Ë²ò¼á¤·¤¿²Î»ì¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²Î¾§¤Î»ÅÊý¤âÁ´¤¯Æ±¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î³Ú¶Ê¤òÃ±½ã¤Ë¿¿»÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇËÍ¤¿¤Á¤¬¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤´¶¾ð¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ã¤¦ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡×
EUNHO¡Ö¿·¤·¤¤³Ú¶Ê¤ò°·¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Ã±¸ì¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä²þ¤á¤Æºî¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸¶¶Ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´¶Æ°¤Ï¼º¤ï¤º¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤ò²Ã¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÄ´À°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËÝ°Æ¶Ê¤Îºî¶È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ©ºî²áÄø¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ë½¸ÃæÎÏ¤ÈÁ¡ºÙ¤µ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡×
HAMIN¡ÖËÍ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Î²Î»ì¤Ë¹ç¤¦Æ°ºî¤ä´¶¾ð¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸¶¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¼º¤ï¤º¤Ë¡¢¿·¤·¤¤²ò¼á¤Î²ÄÇ½À¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
YEJUN¡Ö¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤Î¥µ¥Ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤º¤Ã¤È¡Ù¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤¬·«¤êÊÖ¤·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¸¶¶Ê¤Î¥µ¥Ó¤ò¡¢ËÝ°Æ¶Ê¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÝ°Æ¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ó¤ò¡Ø힘껏(Àº°ìÇÕ)¡Ù¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÚ¼Â¤Ê´¶¾ð¤¬2Ê¸»ú¤Ë¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
NOAH¡ÖËÝ°Æ¶Ê¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç²Î¤¦¤¿¤á¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤â¾¯¤·°Û¤Ê¤ë°õ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢°áÁõ¤äÇØ·Ê¤Ê¤É¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢¾¯¤·¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿°áÁõ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢»÷¹ç¤¦¤È¤¿¤¯¤µ¤óË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
BAMBY¡Ö¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü (Hide and Seek) - Korean Ver.¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤¬¥½¥í¤Ç¥À¥ó¥¹¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ËÍ¤À¤±¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç³§¤µ¤ó¤òÌ¥Î»¤Ç¤¤ë¤«È¾¿®È¾µ¿¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¿¶¤êÉÕ¤±¤òÈþ¤·¤¯É½¸½¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤¿·ë²Ì¡¢ÇØ·Ê¤Î¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÈÄ´ÏÂ¤µ¤»¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
EUNHO¡Öº£²ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤ÎÀçÍ·Åç¸ø±à¤òÇØ·Ê¤Ë»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÌÚ¤¬Â¿¤¯¤Æ¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤ª»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð»£±ÆÃÏ¤Ë¤â¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÍ¤¿¤ÁPLAVE¤Î¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü (Hide and Seek) - Korean Ver.¡Ù¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
HAMIN¡ÖÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï²Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü (Hide and Seek) - Korean Ver.¡Ù¤Ï¡¢½©¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¶Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¡¢½©¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥á¥í¥Ç¥£¤Ç¤â¡¢²Î¤¦µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤Ã¤ÆÄ°¤³¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤äÀ©ºîÃæ¤Ç¤Î¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¤ä¡¢À©ºîÈëÏÃ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
YEJUN¡ÖÀè¤Û¤É¥Ï¥ß¥ó¤µ¤ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤Ï²Æ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü (Hide and Seek) - Korean Ver.¡Ù¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¤È¤¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï½©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î®¤ì¤ë»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
NOAH¡Öº£Ç¯¤ÏÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¸ì¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²Î¤¦»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¤ÇÄ¹¤¯²Î¤Ã¤¿¸å¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¾¯¤·¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë´·¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¸À¸ì¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ç¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤ÏÈæ³ÓÅª½çÄ´¤Ç¤·¤¿¡×
BAMBY¡Ö¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü (Hide and Seek) - Korean Ver.¡Ù¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÆü¡¢²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«Çº¤ó¤ÀËö¤Ë¡¢·ë¶É¤ß¤ó¤Ê¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥Î¤µ¤ó¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÎÙ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÁ´¤¯Æ°¤¸¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¥¦¥Î¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
EUNHO¡Ö¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç²Î¤¦¤Î¤ÏÈ¯²»¤¬´·¤ì¤º¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤¤¤¦¥Ñ¥Ã¥Á¥à¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ï²Î¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ÈÅú¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü (Hide and Seek) - Korean Ver.¡Ù¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î²Î»ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ´Ú¹ñ¸ì¤Ï"¥Ñ¥Ã¥Á¥à"¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¾¯¤·Æñ¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë´·¤ì¤ÆÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
HAMIN¡Ö¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü (Hide and Seek) - Korean Ver.¡Ù¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤¿Æü¡¢"¥Ç¥ó¥é¥º"(¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄÌ¾Î)¤Ç¤¢¤ëËÍ¤È¥Ð¥ó¥Ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÊÌ¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Îºî¶È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËË»¤·¤¤°ìÆü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»þ´Ö¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»È¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿Ã£À®´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤äÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡©(ÆüËÜ¸ì³Ú¶Ê¤È¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)
YEJUN¡Ö¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü (Hide and Seek) - Korean Ver.¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿®Íê¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¤¤Ä¤«É¬¤º¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
NOAH¡Ö¸¶¶Ê¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤òËÝ°Æ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆºÇ¤âµ¤¤ò¸¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØºÆ¤Ó²ñ¤¦½Ö´Ö¤Î´¶¾ð¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤Ï¤Þ¤¿·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÂçÀÚ¤Êµ²±¤È½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
BAMBY¡ÖËÍ¤Ï¡¢¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü (Hide and Seek) - Korean Ver.¡Ù¤¬¡¢Ã±½ã¤ÊÍ·¤Ó¤Î¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ª¸ß¤¤¤òÈ¯¸«¤¹¤ëÎ¹Ï©¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ì¤À¤±±ó¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿½Ö´Ö¤Î´î¤Ó¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ë¡¢²¹¤«¤¤Ìþ¤·¤È¤È¤¤á¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
EUNHO¡ÖËÍ¤Ï²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¡ØÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯²áÄø¡Ù¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÌÂ¤¤¡¢ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤Ï¿´¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤¬Ã¯¤«¤ÎÆ»¤ò¾È¤é¤¹¾®¤µ¤ÊÌÀ¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
HAMIN¡Ö²Î»ì¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ØÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÀÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢¤½¤ÎÌóÂ«¤òÉ¬¤º¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÈËÍ¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤ò¤è¤ê¶¯¤¯·Ò¤°ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢¥½¥¦¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤È¤·¤Æ11/21¡Á22¤Ë¹â¼Ü¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
YEJUN¡Ö¤Þ¤º¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¡¢¼Â´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£³¤³°¤Ë¤âPLLI¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ²ñ¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤¬¶Ã¤¤È´¶¼Õ¤ÎÏ¢Â³¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
NOAH¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¤Û¤ÜËèÆü´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ½àÈ÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Îý½¬¤ä¥é¥¤¥ÖÊüÁ÷¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Î¹â¼Ü¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ºÂÀÊ¿ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎPLLI¤Î³§¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ë¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤È´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
BAMBY¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î¸ø±é¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤Î°ì¤Ä¤¬¡ØOur Movie¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î±Ç²è¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¹â¼Ü¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î±Ç²è¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£PLLI¤Î³§¤µ¤ó¤ÈPLAVE¤¬¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤À¤±¤Ç¤â¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò¹â¼Ü¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡×
EUNHO¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¹â¼Ü¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¤ÏºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎºÂÀÊ¿ô¤òÊÝÍ¤¹¤ë¸ø±é²ñ¾ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹â¼Ü¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÁ´ÀÊ´°Çä¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎPLLI¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¾ì½ê¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿·Ð¸³¤ò¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤Ë³è¤«¤·¤ÆÁÇÅ¨¤Ê»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
HAMIN¡Ö8·î¤Ë¥½¥¦¥ë¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¡¢11·î¤Ë¹â¼Ü¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤¬ËÜÅö¤ËÇ®¤¯¡¢2»þ´Ö°Ê¾å¸ø±é¤ò¤·¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÆ¤ÓÎÏ¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Îµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤è¤ê¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ª¸«¤»¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±ÀÕÇ¤´¶¤â¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¿¿¿´¤ò¹þ¤á¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½[DASH: Quantum Leap]¤È¤¤¤¦¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¸Ä¡¹¤ÇÄ©Àï¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤·¤Æ¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
YEJUN¡Öº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ç¤·¤¿¡£³¤³°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤â¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÎÉ¤¤´¶À¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤êÎÉ¤¤¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡×
NOAH¡Ö¡Ø·ë²Ì¤è¤ê¤â²áÄø¡Ù¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤»î¤ß¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸À¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò½àÈ÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´¶¾ð¤ò¤è¤êÄ¾´¶Åª¤ËÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡×
BAMBY¡ÖºÇ¶á¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤Î¹½ÁÛ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ØChroma Drift¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢ÉñÂæÁõÃÖ¤È¾®Æ»¶ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤¤È¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
EUNHO¡ÖËÍ¤¿¤Á¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍß¿¼¤¤¤¿¤á¡¢PLAVE¤¬¤è¤êÂ¿ºÌ¤Ê»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬¼ÂºÝ¤Ë³èÆ°¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀèÆü¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ë¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë·ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¡ØMAIN DISH¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ú¤Â³¤¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
HAMIN¡Öº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤«¤é¤â¡Ø¥Ï¥ß¥ó¤¬¤â¤¦ËÜÅö¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªËÍ¤Î¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤¿¤á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´üÂÔ¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¼ÂÎÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç³§¤µ¤ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
YEJUN¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¡ØOur Movie¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£¥½¥¦¥ë¸ø±é¤ÎºÇ½ªÆü¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬¤³¤Î¶õ´Ö¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¸÷±É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤Æ°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëPLLI¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
NOAH¡Ö¡ØDash¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿´¿À¼¤È¶«¤ÓÀ¼¤¬ËÜÅö¤Ë¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¿ô¥ö·î´Ö¸ø±é¤ò½àÈ÷¤·¤Ê¤¬¤éÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èè¤ì¤¬°ìµ¤¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×
BAMBY¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬³Ý¤±À¼¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¾å¤¬¤Ã¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØËÍ¤¿¤Á¤¬°ì½ï¤Ë¤³¤Î½Ö´Ö¤òºî¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤«¤é¡¢¤è¤ê°ìÁØ¿¿¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
EUNHO¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬ËÍ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PLLI¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËåºÎï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤âËÍ¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü°Ê¹ß¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤è¤ê°ìÁØÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
HAMIN¡ÖKSPO DOME¤Ç¤Î¸ø±é½éÆü¡¢¡ØIsland¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¥Ô¥¢¥ÎÈ¼ÁÕ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤Î¤»¤¤¤«ÆÍÁ³»Ø¤¬¤â¤Ä¤ì¤ÆÈ¼ÁÕ¤ò¥Ô¥¿¥Ã¤È»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¥Ò¥ä¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¥½¡¼¥ê¡¼¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆºÆ¤ÓÈ¼ÁÕ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¹²¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤¹¤é¤â²Ä°¦¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÆüËÜ¸ø±é¤ÇÆÃÊÌ¤Ê½àÈ÷¤ä¹©É×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡©
YEJUN¡Ö[DASH: Quantum Leap]¤Ï¡¢PLAVE¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸·Ð¸³¤ÈÁÛ¤¤¤ò¡¢°ìÃÊ³¬¤µ¤é¤ËÄ·Ìö¤µ¤»¤ë½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØPLLI¤Î³§¤µ¤ó¤Î°¦¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Êµ²±¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ø±é¤ò³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡×
NOAH¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëPLLI¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢¤â¤Ã¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÊ¸»ú¤Ç¤âÂ¿¤¯ÆüËÜ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾ÀÜµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿½àÈ÷¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
BAMBY¡Ö[DASH: Quantum Leap]¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø½ÅÎÏ¡Ù¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤ò¥Æ¥é(ÃÏµå)¤Ë°ú¤´ó¤»¤ëÎÏ¡¢PLAVE¤¬°ì¤Ä¤ËÃÄ·ë¤·¤Æ¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤¬Á´¤Æ¡Ø½ÅÎÏ¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢PLLI¤Î°¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤¿Ã±ÆÈ¸ø±é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤ÎPLLI¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â½àÈ÷¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤á¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
EUNHO¡Ö¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç´ÊÃ±¤ÊÆüËÜ¸ì¤Î°§»¢¤ò¸ò¤ï¤½¤¦¤ÈÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¥¢¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢PLLI¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÄ¾ÀÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
HAMIN¡Ö11·î¤ÏËÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È°¦Ãå¤ò´¶¤¸¤ë»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¸ø±é¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤êÆÃÊÌ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¡¢¤â¤¦¿´¤¬¤È¤¤á¤¤¤Æ¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ø±é½éÆü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½³¤³°¤Ç¤Î¸ø±é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
YEJUN¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²»³ÚÅª¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤Ë¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤ß¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸À¸ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¿´¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¨¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×
NOAH¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢PLAVE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¹¤²¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×>
BAMBY¡Ö¹ñ¤äÃÏ°è¡¢¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢´¶¾ð¤òÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿¶¤êÉÕ¤±¤ÎÆ°ºî°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ó¤ÇÎý½¬¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¡¢´¶¾ð¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¸¦µæ¤¹¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
EUNHO¡Ö³¤³°¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¶¦´¶¤¹¤ëÎÏ¤ò°é¤Æ¤Æ¡¢²»³Ú¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¿¿¿´¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
HAMIN¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸ø±é¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ªËÍ¤¿¤Á¤¬³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¡×
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ö¸ø±é¤òÄÌ¤·¤ÆÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
YEJUN¡Ö¸ø±é¤ÏËÍ¤Î¿´¤òºÇ¤âÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£¡ØPLLI¤¬¤¤¤ë¤«¤éËÍ¤¬²Î¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¿¿¿´¤ò¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ç¤Î´ãº¹¤·¤ÈÀ¼¤ÇÉ¬¤º¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
NOAH¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÎËÍ¤ÎÀ¼¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥ó¥¹¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°ºî¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¿¿¿´¤ò´¶¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¸ø±é¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤âÍ¾±¤¤¬»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤¬ËÍ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×
BAMBY¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸ø±é¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤½¤Î½Ö´Ö¤¬Ä¹¤¯¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
EUNHO¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¿´¤¬ÄÌ¤¸¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¡ØËÜÅö¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
HAMIN¡Ö¸ø±é¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬ºÇ¤â¶á¤¯·Ò¤¬¤ë½Ö´Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ìþ¤·¤ÈÍ¦µ¤¡¢¤½¤·¤Æ°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤ÁÛ¤¤¤òÄ¾ÀÜ¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½é¤á¤ÆPLAVE¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤ë¿Í¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
YEJUN¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ªËÍ¤¿¤Á¤ÏPLAVE¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½é¤á¤Æ¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¿¼¤¯µ²±¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×
NOAH¡Ö½é¤á¤ÆÍè¤é¤ìÊý¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ÎÆü¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µ¤³Ú¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê´¶¤¸¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
BAMBY¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤«¤éËÍ¤¿¤Á¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡ª¿´¤æ¤¯¤Þ¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤¦¤³¤½¡ª¡×
EUNHO¡Ö½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡ªÀäÂÐ¤Ë¸å²ù¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
HAMIN¡Ö¡Ø½é¤á¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Í¿¤¨¤ë¤È¤¤á¤¤òËÍ¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø±é¤ÎÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Êµ²±¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
¥ê¥ê¡¼¥¹¡¿¸ø³«¾ðÊó
2nd Single Album 'PLBBUU'
2025Ç¯11·î10Æü(·î)´Ú¹ñÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
2025Ç¯12·î10Æü(¿å)ÆüËÜÈ¯ÇäÆü
Digital Single¡Ö¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü (Hide and Seek) - Korean Ver.¡×
È¯ÇäÃæ
2025 PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap]
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)¡¢11·î2Æü(Æü)
2025 PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap] Encore
²ñ¾ì¡§¹â¼Ü¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à(´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë)
ÆüÄø¡§2025Ç¯11·î21Æü(¶â)¡¢11·î22Æü(ÅÚ) ¢¨22Æü¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀ¸ÇÛ¿®¤¢¤ê
2025Ç¯12·î10Æü(¿å)ÆüËÜÈ¯ÇäÆü