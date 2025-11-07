Ž¢¡Ø¤¢¤Î»þ¤Ï°¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤»¤Æ¤ß¤»¤ëŽ£À¤³¦¤Î¥½¥Ë¡¼¤ËTOKYO FMÁ°¿È¤Î¥É¿·¿Í¤¬Ó·Òê¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤Î¤·¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢±ä¹¾¹À¡ØÈ¿¹üº²¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤Ï¡©¡¡SM¡©¡×
1960¡Ê¾¼ÏÂ35Ç¯¡Ë¡¢¾¾Á°½ÅµÁ¡ÊÅì³¤Âç³ØÁíÄ¹¡¦½°µÄ±¡µÄ°÷¡Ë¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢27ºÐ¤ÇÍ¦¤ó¤ÇFMÅì³¤¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¸åÆ£ÏË¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶Æ¯¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢FM¥é¥¸¥ª¤Ø¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ÎÄã¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼õ¿®µ¡¤ÎÀ½Â¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¡ÖFMµÊÃã¡×¡ÖFMÍýÈ±Å¹¡×¤¬¿·Ê¹³Æ»æ¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¡¢°ÊÁ°¤è¤êÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖFM¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê²»¼Á¤Ê¤Î¤«¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À°ìÈÌ¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢FMÅì³¤¤ÎÁ÷¿®½ê¤Ï½ÂÃ«¶èÉÙ¥öÃ«¤ÎÅì³¤Âç³ØÂå¡¹ÌÚ¹»¼Ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂå¡¹ÌÚ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤ó¤ÊÅÄ¼Ë¤¸¤ã¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤»¤á¤Æ´Ý¤ÎÆâ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡×
¤½¤¦Ó·Òê¤òÀÚ¤ë¤È¡¢¸åÆ£¤Ï´Ý¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¾¾Á°½ÅµÁ»öÌ³½ê¡×¤Î²£¤Ë¡ÖFMÅì³¤¼Â¸³¶É¡×¤È¾¡¼ê¤Ë´ÇÈÄ¤ò·Ç¤²¡¢°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È±Ä¶È¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤À¤¬¡¢100¼Ò¶á¤¯¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤â1¼Ò¤·¤«ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤âÊüÁ÷¶É¤À¤È¤¹¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£¤¢¤ëÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼õÉÕ¤Î½÷À¤«¤é¡Ø¤Ï¡©¡¡SM¡©¡Ù¤Ê¤ó¤Æ²øëÃ¤Ê´é¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤·¤ç¤²¤¿¤è¡×
¤È¸åÆ£¤Ï¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦»³¤Û¤É¶ì¤·¤¤¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¶ìÏ«¤¬É¬¤º¼Â¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
¸åÆ£¤ÎÊì¿Æ¤ÏÊ¡Åç¸©ÆóËÜ¾¾¤Î½Ð¿È¡£¸åÆ£¤Ë¤âÆóËÜ¾¾¾¯Ç¯Ââ¤Î·ì¤¬Î®¤ì¡¢È¿¹ü¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤ç¤²¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Û¤ó¤Î°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº¬¤¬¤Î¤óµ¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ò¿·¤·¤¤²Ê³Øµ»½Ñ¤Çºî¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æµ¤³µ¤À¤±¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¤Þ¤À20Âå¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤½¤ó¤Ê¶ìÏ«¤âµÕ¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×
FMÅì³¤¤ò¾¦¶ÈÊüÁ÷¤È¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¸åÆ£¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨È´¤¤¤¿Ëö¤Ë¡¢¾¾Á°¤Ë¤³¤ó¤ÊÂçÃÀ¤ÊÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¡£
¡Ö¶µ°éÈÖÁÈ¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Î2»þ´Ö¤ò»à¼é¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¼õ¿®µ¡¤âÇä¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤Æ¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¶µ°éÈÖÁÈ¤ÏÊ¸Éô¾Ê¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤è¤¦¤Ë¤¤Á¤Ã¤È¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×
Ê¡ÅçÊÛ¤ÎëÂ(¤Ê¤Þ)¤ê¤â¤«¤Þ¤ï¤ºÇ®¤¯¸ì¤ë¸åÆ£¤Ë¡¢¾¾Á°¤Ï¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
¡Ö¤ªÁ°¤Î¹¥¤¤Ë¤ä¤ì¡×
¤½¤¦¤Ò¤È¸À¤À¤±ÊÖ¤·¤¿¡£
¢£È¿¹üº²¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤Ò¤È¸À
¤½¤Îº¢¡¢¸åÆ£¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë´ë¶È¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬Åö»þ¡¢µÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¥½¥Ë¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£
1946Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ21Ç¯¡Ë5·î¡¢°æ¿¼Âç¤ÈÀ¹ÅÄ¾¼É×¤¬¶¦Æ±ÁÏ¶È¤·¤¿ÅìµþÄÌ¿®¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢50Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ25Ç¯¡Ë¤ËÆüËÜ½é¤Î¥Æ¡¼¥×¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡¢55Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ30Ç¯¡Ë¤Ë¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¥é¥¸¥ª¤ò³«È¯¡£Íâ¡¹Ç¯¤Ë¤Ï¤½¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¥é¥¸¥ª¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢½Ð¤·ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
58Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ33Ç¯¡Ë¡¢¼ÒÌ¾¤òÅìµþÄÌ¿®¹©¶È¡ÊÅìÄÌ¹©¡Ë¤«¤é¡Ö¥½¥Ë¡¼¡×¤Ë²þ¤á¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê»Ô¾ì°ìÉô¤Ë¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Àï¸å¤ÎÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿·¶½´ë¶È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤â¸½ÃÏË¡¿Í¤òºî¤ê¡¢³¤³°¤Ë¤âÈÎÇäÌÖ¤òÃå¼Â¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÀª¤¤¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¸åÆ£¤ÏËÌÉÊÀî¤Î¥½¥Ë¡¼ËÜ¼Ò¤ËÂ¤·¤²¤¯ÄÌ¤¤µÍ¤á¤Æ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤èÍâ·î¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤ê°§»¢¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼Ä¹¤ÈÀëÅÁÉôÄ¹¤ò·óÌ³¤¹¤ë¿·Ç¤¤Î¼èÄùÌò¤¬±þÂÐ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤À30ÂåÁ°È¾¤ÎÂç²ìÅµÍº¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£FMÅì³¤¤Î¸åÆ£¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤¢¤ó¤¿¡×
Âç²ì¤ÏÌò°÷¼¼¤ÎÂç¤¤Ê°Ø»Ò¤Ë¤Õ¤ó¤¾¤êÊÖ¤ê¡¢¸åÆ£¤Îº¹¤·½Ð¤·¤¿Ì¾»É¤Ë°ìÊÍ¤ò¤¯¤ì¤ë¡£¥Ð¥ê¥È¥ó²Î¼ê¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ÎÆóÂ¤ÎÁððÞ¤òÍú¤¯¤È¤¤¤¦ÂçÊÁ¤ÊÂç²ì¤Ï¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Î¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¥À¥Ö¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢FMÅì³¤¤Î¡×
Âç²ì¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼×¤ë¤è¤¦¤ËÌ¾»É¤òÊü¤êÅê¤²¡¢¤Õ¤ó¡¢¤ÈÉ¡¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡ÖFM¥È¡¼¥«¥¤¡©¡¡¤Ê¤ó¤À¤½¤ê¤ã¡©¡¡Ã¯¤âÄ°¤¤¤Á¤ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÈÖÁÈ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¶â¤ò¤É¤Ö¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤À¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¡¢¤È¤ê¤Ä¤¯¤·¤Þ¤â¤Ê¤¤¡£
¾Ò²ð¤ÎÏ«¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀëÅÁÉôÄ¹¤Ï¡¢Ìò°÷¼¼¤ò½Ð¤ë¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÌ¾»É¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤¬Âç²ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤»¤á¤Æ¡¢¡Ø¤ªÂð¤Î²ñ¼Ò¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¤¤·¡¢¿µ½Å¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤¯¤é¤¤¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
·ë¶É¡¢¤½¤Î°ìÀ¼¤Ç·ÀÌó¤ÏÇò»æ¤ËÌá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÖÈ¾Ç¯¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤È¥½¥Ë¡¼¤òÍî¤È¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Î¤»¤¤¤Ç¶ìÏ«¤â¿å¤ÎË¢¤À¡£¤³¤óÃÜÀ¸¡ª¡×
¸åÆ£¤Ï²ñ¼Ò¤ËÌá¤ë¤Ê¤ê´ù¤ò½³¤ê¾å¤²¡¢ÝµÊ°¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
¡Ö¤½¤Ã¤Á¤¬À¤³¦¤Î¥½¥Ë¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÏÀ¤³¦¤ÎFM¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×
Âç²ì¤Î¤Ò¤È¸À¤¬¡¢¸åÆ£¤ÎÈ¿¹üº²¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡ÖÉ¬¤º¡Ø¤¢¤Î¤È¤¤Ï°¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤»¤Æ¤ß¤»¤ë¡×
¤³¤ì¤¬Âç²ì¤È¤Î45Ç¯¤ËµÚ¤ÖÉÕ¤¹ç¤¤¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Âç²ì¤ÎºÍÇ½¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤À¥½¥Ë¡¼ÁÏ¶È¼Ô
1930Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ5Ç¯¡Ë1·î¡¢Âç²ìÅµÍº¤ÏÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤ÇºàÌÚÍ¢Æþ¶È¤ò±Ä¤àÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Î¼¡ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤â¤Î¿´¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï²È¤ËÂç·¿¤Î¥ª¥ë¥¬¥ó¤ä¥Ô¥¢¥Î¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÄ¾¯»þ¤«¤é²»³Ú¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Åìµþéº½ÑÂç³Ø²»³Ú³ØÉôÀ¼³Ú²Ê¤Ë¿·À©·ÝÂç¤Î°ì´üÀ¸¤È¤·¤Æ¹ç³Ê¤·¡¢À¼³Ú²Ê¡¢Àì¹¶²Ê¡ÊÂç³Ø±¡¡Ë¤ò¼óÀÊ¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢NHK¸ò¶Á³ÚÃÄ¤ÎÉñÂæ¤Ç¥Ð¥ê¥È¥ó²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¸å¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñÎ©·Ý½ÑÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¡£¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥ÈÀ¸ÃÂ200Ç¯º×¹ñºÝ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ËÆþ¾Þ¤·¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òÉñÂæ¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
À¼³Ú²È¤ÎÆ»¤òî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿Âç²ì¤È¥½¥Ë¡¼¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï·ÝÂçºß³ØÃæ¤Î¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
1950Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ25Ç¯¡Ë¤Ë·ÝÂç¤¬¡¢¥½¥Ë¡¼¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ëÅìµþÄÌ¿®¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìÄÌ¹©¡Ë¤«¤é´°À®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¹ñ»º½é¤Î¥Æ¡¼¥×¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡ÖG·¿¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢³¤³°¤Î»¨»ï¤Ê¤É¤ÇÏ¿²»µ¡¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿Âç²ì¤¬Âç³Ø¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¡¢¡Ö²»³Ú²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Æ¡¼¥×¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ï¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¶À¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¼¤Ò¥Æ¡¼¥×¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÅìÄÌ¹©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¸«ËÜ¤È¤·¤ÆÂç³Ø¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡ÖG·¿¡×¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÏ¿²»¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·çÅÀ¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÌ¾¶Ê¤òÍá¤Ó¤ë¤Û¤ÉÄ°¤¤¤Æ¤¤¿Âç²ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ä°¤¯¤Ë´®¤¨¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î²»¼Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤ì¡ª¡×
Âç²ì¤ÏÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¿·À½ÉÊ¤ËÅÜ¤ê¿´Æ¬¡¢¤¹¤°¤ËÌäÂêÅÀ¤ò10¹àÌÜ¤Û¤ÉÎóµó¤·¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¼ê¤Ë¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð·ÝÂç¤ÏÇã¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¥ì¥Ý¡¼¥È¤È¤¤¤¨¤ÐÊ¹¤³¤¨¤¬¤¤¤¤¤¬¡¢Í×¤Ï¥¯¥ì¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬¼ÒÆâ¤Ç²óÍ÷¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë³ØÀ¸¤¬½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÉ¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÏÃ¤ÏÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë°æ¿¼Âç¤ÈÀ¹ÅÄ¾¼É×¤Î¼ª¤Ë¤âÆþ¤ê¡¢Æó¿Í¤ÏÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê·ÝÂçÀ¸¤ÎÏÃ¤òÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÀÞ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Ï¿©»ö¤ËÍ¶¤¤²¿»þ´Ö¤âµ»½ÑÃÌµÁ¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
2¿Í¤Ï²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡¢Âç²ì¤Î²»¤ËÂÐ¤¹¤ë±Ô¤¤´¶À¤È¡¢¸ì³Ø¤Ë´®Ç½¤Ç¡¢²¤ÊÆ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú³¦¤ÎºÇ¿·¼Â¾ð¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¹ñºÝ´¶³Ð¤ËÂ©¤ò¤Î¤Þ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¼ã¤ºÍÇ½¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
Âç²ì¤ÏÂ´¶È¸å¤Ë¥É¥¤¥Ä¤ËÎ±³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿°æ¿¼¤Ï¡¢Â´¶È¼°¤ÎÆü¤Ë·ÝÂç¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤Î¼Ö¤ò²ó¤·¤Æ¡¢Âç²ì¤òËÜ¼Ò¤Ë¾·¤¡¢¤³¤¦¹ð¤²¤¿¡£
¡Ö¥¦¥Á¤È¾üÂ÷·ÀÌó¤ò¤·¤è¤¦¡£»Å»ö¤Ï»þ¡¹¡¢³¤³°¤Î¾ðÊó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×
°æ¿¼¤ÎÇ®°Õ¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç·ÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤¿Âç²ì¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢·ÀÌóÎÁ¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¦Â¸Ê¬¥É¥¤¥Ä¤ÇËÜ¾ì¤Î²»³Ú¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
1957Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ32Ç¯¡Ë¤ËÂç²ì¤¬27ºÐ¤Ç¥É¥¤¥ÄÎ±³Ø¤«¤éµ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¡¢°æ¿¼¤ÈÀ¹ÅÄ¤«¤é¤ÎÆþ¼Ò¤Ø¤Î´«Í¶¤Ï¤¤¤è¤¤¤èÇ®¤òÂÓ¤Ó¡¢¸ì³Ø¤Ë´®Ç½¤ÊÂç²ì¤Ë³¤³°¤È¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤â°ÍÍê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç²ì¤Ï²»³Ú¤Ë³ä¤¯»þ´Ö¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢59Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ34Ç¯¡Ë¡¢À¹ÅÄ¤Î¤ªÈ¼¤È¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤¿²¤ÊÆ¤Ø¤Î½ÐÄ¥¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥µ¥¶¥ó¥×¥È¥ó¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¸þ¤«¤¦¹ë²ÚµÒÁ¥¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¹¥Æ¥¤¥Ä¹æ¤ÎÁ¥¾å¤Ç²á¤´¤·¤¿¸ÞÆü´Ö¤Î¹Ò³¤Ãæ¤Ë¡¢À¹ÅÄ¤«¤é¸ýÀâ¤«¤ìÂ³¤±¤¿Âç²ì¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÍÉ¤é¤®¡¢¡ÖÀ¼³Ú²È¤ÈÆóÂ¤ÎÁððÞ¤òÍú¤±¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¢¹ñ¸å¤ÎÀ¹ÅÄ¤Î°ì¸À¤¬Æþ¼Ò¤Ø¤Î·èÄêÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æþ¼Ò¤¹¤ë¤È¡¢Âç²ì¤Ï¤Þ¤ºÊüÁ÷ÍÑ¤ÎÏ¿²»µ¡´ï¤Ê¤É¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤ëÀ½Â¤ÉôÉôÄ¹¤Ë½¢¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼Ä¹¡¢ÀëÅÁÉôÄ¹¤â·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤É¤ÎÉô½ð¤Ç¤â¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÁê¼ê¤Ë¤â²²¤»¤º¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯µÄÏÀ¤ò¿á¤Ã³Ý¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Âç²ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÅª¤ò¼Í¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤È¤¤ËíÂíà¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÆó¿Í¤ÏºÍÇ½°î¤ì¤ëÂç²ì¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢£Âç²ì¤È¸åÆ£¤Î¶¦ÄÌÅÀ
Âç²ì¤ÏÀ¹ÅÄ¤Ë¸ýÀâ¤«¤ì29ºÐ¤Ç¥½¥Ë¡¼¤Ë¡£¸åÆ£¤Ï¾¾Á°¤Ë¸ýÀâ¤«¤ì¡¢27ºÐ¤Ç¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡£¤È¤â¤Ë20Âå¤Ç¤ÎÅ¾¿È¤À¤Ã¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â2¿Í¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤è¤¯Ãý¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Å·°áÌµË¥¤Î¿Í¤¿¤é¤·¤Ç¡¢¤º¤±¤º¤±¤â¤Î¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢Âç²ì¤Ï¸åÆ£¤Ë¼«Ê¬¤È»÷¤¿µ¤¼Á¤òÓÌ¤®¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢½éÂÐÌÌ¤Ç¤ÎÄ©È¯Åª¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¤Ï¡¢Àï¸å¤ÎçåÆñ(¤«¤ó¤Ê¤ó)¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿Æ±À¤Âå¤È¤·¤Æ¸åÆ£¤Ø¤Î¼ê¹Ó¤¤¥¨¡¼¥ë¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â²»³Ú¤ËÅ¬¤·¤¿¹â²»¼Á¤ÎFMÊüÁ÷¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÂç²ì¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖFM¡©¡¡¿·¤·¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤È¡©¡¡¤Õ¤ó¡£²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÅÐ¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×
¸åÆ£¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ·ö²Þ¤ò¿á¤Ã³Ý¤±¡¢¸ÝÉñ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¤Î¸åÆ£¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤Ò¤É¤¤±þÂÐ¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Î´¶¾ð¤ËÇ¤¤»¤¿º¨¤ßÀá¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤òÎÉ¤·¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÜÅª¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ëº£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¤ò¤È¤³¤È¤ó¹Í¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÅìÏÂ±Ç²è¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó»þÂå¤ËÊÊ¤Î¶¯¤¤²¼Ä®¤Î±Ç²è´Û¼ç¤¿¤Á¤ËÙæ¤Þ¤ì¤¿·Ð¸³¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÂç²ì¤È¤¤¤¦ÃË¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¼«¿®Ëþ¡¹¤Ê¤ó¤À¡©
½éÂÐÌÌ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤³¤½ºÇ°¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¡¢Âç²ì¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£À¼³Ú²È¤È¤·¤Æ²»³Ú¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Î´¶À¤Î±Ô¤µ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ä¥²¡¼¥à¤Ê¤É¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹´¶³Ð¤Ê¤É¡¢³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£
Âç²ì¤ÎÌîË¾¤Ï¡ÖÅÅµ¤¡×¤È¡Ö²»³Ú¡×¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÆ£ÏË¤È¤Îî°íð(¤«¤¤¤³¤¦)¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¡ÖÅÅÇÈ¡áFM¥¹¥Æ¥ì¥ªÊüÁ÷¡×¤¬²Ã¤ï¤ë¡£
1968Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ43Ç¯¡Ë3·î¡¢¥½¥Ë¡¼¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎCBS¤òÇã¼ý¤·¡¢CBS¡¦¥½¥Ë¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤òÀßÎ©¤¹¤ë¡£Âç²ì¤ÏÀìÌ³¤È¤·¤ÆºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Á¡¢¼·¡»Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ»Í½½¸ÞÇ¯¡Ë¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£ÀÞ¤·¤â¡¢Æ±Ç¯¡¢¸åÆ£¤ÎFMÅì³¤¤ÏFMÅìµþ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤êËÜÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢Âç²ì¤Ï46ºÐ¤ÇCBS¡¦¥½¥Ë¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¤ò·ó¤Í¤Ê¤¬¤é¥½¥Ë¡¼¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢82Ç¯¤Ë¤Ï¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤«¤é¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥½¥Ë¡¼¡¢ÊüÁ÷¤ÎFMÅìµþ¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎCBS¡¦¥½¥Ë¡¼¡¢3¼Ò¤ÎÂ·¤¤Æ§¤ß¤¬ÆüËÜ¤Î²»³Ú¡¦ÊüÁ÷¶È³¦¤Î¼ç¼´¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸åÆ£¤ÏÊüÁ÷¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç²ì¤ÈÊ¢¤ò³ä¤Ã¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿®Íê¤Î¤Ç¤¤ëÌÁÍ§¤È¤·¤Æ¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¡¢¸å¤ËÂç²ì¤Ï¼«¤é¿Ê¤ó¤ÇFMÅìµþ¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
±ä¹¾ ¹À¡Ê¤Î¤Ö¤¨¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë
ºî²È
1958Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢FMÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¡£¿ô¡¹¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¹ñÊ¸³Ø¸¦µæ»ñÎÁ´Û¡¦Ê¸²½Ä£¶¦ºÅ¡Ö¤Ê¤¤¤¸¤§¤ë·Ý½Ñ¶¦ÁÏ¥é¥Ü¡×°Ñ°÷¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÊ¸²½¿ä¿ÊÉô»²Í¿¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤¿¡£
¡Êºî²È ±ä¹¾ ¹À¡Ë