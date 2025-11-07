ZOZOが運営するファッションEC「ZOZOTOWN」は、韓国ブランド専門ゾーン「K−FASHION（Kファッション）」を11月6日にオープンした。「K−FASHION」では、今年中に1500以上の韓国ブランド、約30万品番（11月6日オープン時点では約140のブランドを取り扱っている）を取り扱う予定。

「K−FASHION」は、ZOZOTOWN上の韓国ブランド専門ゾーンとして、同日11月6日にオープンした韓国ファッションプラットフォーム「MUSINSA（ムシンサ）」が展開するブランドを中心に、日本初展開ブランドを含む多数の人気ブランドを取り揃える。“Y2K”や“韓国ストリート”など、韓国トレンドに特化したキーワードによるアイテム検索や、韓国ブランドに特化した世代別・カテゴリー別のアイテムランキングなど、韓国ファッションにより出合いやすくなるコンテンツも展開する。





また、「K−FASHION」ゾーンとMUSINSAのショップオープンを記念し、韓国ペア旅行チケットやVT COSMETICSのフェイスパック5年分（60箱）が当たるSNSキャンペーンに加え、リップケースが抽選で当たる購入者キャンペーンも実施する（キャンペーンの詳細や注意事項は、MUSINSAの特設ページを確認）。

同社は、MUSINSAが取り扱う豊富な韓国ブランドがZOZOTOWN上に並ぶタイミングに合わせ、若年層を中心に今後さらなるニーズの高まりが期待される韓国ファッションをより身近に楽しんでもらいたいという想いから「K−FASHION」をオープンした。今後も、消費者のニーズに寄り添いながらZOZOTOWNで取り扱うカテゴリーの拡大を進め、ファッションの楽しさや新たな発見を届けるとともに、より幅広い消費者にとって身近で楽しみやすいファッションECへと進化を続けていく考え。

［開設日］11月6日（木）

ZOZO＝https://corp.zozo.com