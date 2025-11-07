ニッセンは、ぬいぐるみを装着できる枕カバー「夢でもいっしょ！すやすやみまもり枕カバー」を、11月7日からニッセンオンラインショップで販売を開始する。同商品はぬいぐるみに囲まれて眠るという“ぬい活”をより豊かに楽しむために開発された、新しい推し活対応寝具。

ニッセンは、「自分らしいスタイルで推し活を楽しめる商品」の開発を進めてきた。近年、「推し活」の一環としてお気に入りのぬいぐるみを持ち歩いたり、一緒に写真を撮ったりする”ぬい活”が広がりを見せている。

自宅でもお気に入りの“ぬい”を飾ったり、日常生活をともに楽しむ方や、推し活に限らず、ぬいぐるみが好きで一緒に眠ったりする人もいる。こうしたニーズを受け、就寝中でもぬいぐるみと一緒に過ごせる新しい寝具として、本商品が企画・開発された。





「夢でもいっしょ！すやすやみまもり枕カバー」は、枕の周囲にぬいぐるみを固定できる専用スペースを備えた枕カバー。寝返りを打ってもぬいぐるみが落ちにくい構造で、まるで“見守られながら眠る”ような安心感を演出する。

推し活インテリアシリーズ第2弾として、第1弾「ひみつのときめきワゴン」（7月発売）に続き、自宅での推し活時間をより快適に楽しむことを目指している。

「夢でもいっしょ！すやすやみまもり枕カバー」は、「夢でも一緒」を叶える、“おやすみ中も見守ってくれる”枕カバー。大切なぬいぐるみを就寝中もそばに感じられるよう、二重フリル構造のシュシュ仕様でやさしく固定する。大きいぬいぐるみから小さいものまで、最大10体まで配置可能。

ぬいぐるみを付けていない時も自然に見える、甘すぎない上品なデザインが特徴とのこと。くすみカラーを基調にした4色展開で、寝室になじむ大人カワイイ印象に仕上げた。「ときめきを創る」をコンセプトに、自分らしい“ぬい活”を楽しみたい人に寄り添う新発想の寝具となっている。

［小売価格］1639円（税込）

［発売日］11月7日（金）

ニッセン＝https://info.nissen.co.jp