「茨城と千葉、隣県同士のプライドを懸けた戦い」熾烈なタイトルレースにクラブOBも熱視線「どちらが最後に笑うのか」
今季のJリーグも佳境を迎え、タイトルレースは熾烈を極めている。
J１では勝点67の鹿島が首位に立ち、２位の柏が１ポイント差で肉薄。同じ勝点62で３位の京都、４位の神戸が続く。J２では勝点67でトップの水戸が一歩リード。勝点４差で長崎が２位につけ、３位は勝点62の千葉だ。
この状況に、現役時代は柏、千葉、東京Vで活躍した近藤直也氏が自身のXで「J１では鹿島、J２では水戸が首位」と書き出し、「鹿島の伝統と強さ、水戸の粘りと進化。そしてその背中を、僕が現役時代に所属していた千葉の２クラブ、柏レイソルとジェフ千葉が全力で追いかけている」と記す。
どんな結末を迎えるのか。デッドヒートは続く。
「茨城と千葉、隣県同士のプライドを懸けた戦いで、どちらが最後に笑うのか、追いかける側としても、追われる側としても、緊張感とワクワクが入り混じる」
近藤氏も興味深く見守っている。
「地元の茨城勢が躍動し、かつての仲間や古巣がその背中を追うこの構図は自分にとってはとても面白い。J１もJ２も、最後の一秒まで何が起こるかわからず、今週も茨城と千葉の熱い戦いから目が離せない」
11月８・９日に、J１とJ２ともに第36節が開催される。J１で鹿島は横浜FCと、柏は名古屋と対戦。J２で水戸は大宮と、千葉は藤枝と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
