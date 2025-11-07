住友ゴムグループのダンロップスポーツマーケティングは、振りやすさと優れた飛距離性能・方向安定性で好評を得ている「ゼクシオ」アイアンのNEWモデルを11月22日から販売する。

ラインアップは、高い初速と弾道で大きく飛ばす「ゼクシオ 14」と、シャープな形状で高く、大きく飛ばす「ゼクシオ 14＋」の2機種となる。

「ゼクシオ 14」アイアンは、世界初採用の新素材「VR−チタン」をフェースに搭載した「ULTiFLEX（アルチフレックス）」による低重心化と、フェースが大きくたわむアイアン版「REBOUND FRAME」によって、さらなる高弾道と初速アップを実現した。

また、「ゼクシオ 14＋」アイアンは、アイアン版「REBOUND FRAME」によってフェースが大きくたわむとともに、フェースを軽量化した「MAIN FRAME（メインフレーム）」構造がさらなる低重心化を実現し、より高初速・高弾道でターゲットを狙える。

［小売価格］

ゼクシオ 14 MP1400装着モデル 1本：3万800円

ゼクシオ 14＋ SPEEDER NX DST for XXIO装着モデル 1本：3万800円

ゼクシオ 14 N.S.PRO 850GH neo DST装着モデル 1本：2万8600円

ゼクシオ 14＋ N.S.PRO 950GH neo DST装着モデル 1本：2万8600円

（すべて税込）

［発売日］11月22日（土）

