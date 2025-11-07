「沼男代表すぎる」人気男性アイドル、タンクトップ姿で血管浮き出る筋肉！ 「エモすぎて泣く」「メロすぎ警報」
Snow Manの向井康二さんは11月5日、自身のInstagramを更新。色気があふれるタンクトップ姿を披露しました。
【写真＆動画】向井康二のタンクトップ姿
コメントでは「肩のくぼみ からの 筋肉 からの 腕の筋肉。見たら分かる。みんな好きなやつやん」「沼男代表すぎるよ」「かっこよすぎませんか？」「映画見てからのこれはエモすぎて泣く」「カイ､､､カッコよすぎるて､､､」「向井くんが演じるカイがほまにメロすぎ警報出してて色気やばち、、、」「カイくん！！そしてあのベッド…命が持たない…！！」と、歓喜の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「かっこよすぎませんか？」向井さんは「アルバム発売日です！そしてみんな映画も観てくれたかな？おかんはまた昨日おとん連れて行ったらしい笑 #映画ラブソング」「#おとん泣いたらしい」とつづり、1本の動画と6枚の写真を投稿。白いタンクトップを着た自身の姿です。動画では、画面に向かって手を振っています。腕の血管が浮き出ており、筋肉質であることが分かります。ほかにも自撮りショットや、ベッドに座って電話をしているモデルショットがあり、どれも美しく格好いいです。
「日本もタイも昔から愛しています」10月30日には「映画（LOVE SONG）いよいよ明日全国公開です！グループを飛び出しての主演映画は初めてともあって、、とてもドキドキワクワクしております。僕は日本とタイのWで 日本もタイも昔から愛しています」と、映画『（LOVE SONG）』への思いをつづっていた向井さん。映画のワンシーンと思われる写真も複数掲載しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
