吉野家史上最小「丼」がもらえるチャンス【縦3cm・横7cm】 豪華商品の詰め合わせ「福箱」販売開始
株式会社吉野家は、「吉野家公式通販ショップ」と「各ECモール公式通販サイト」にて、大人気商品を豪華に詰め合わせた「福箱」の販売を開始した。販売期間は2025年11月7日(金)10時から2026年1月15日(木)10時まで。
「福箱」の販売開始
「福箱」は、計4種類が用意されている。2025年に発売された新商品や定番人気商品などが入った冷凍食品のセットが「松･竹･梅」に分かれて3種類。そして、常温食品のセットが入った「竹」の1種類。12月からは十二支にちなんだ「午セット」が2種類追加され、計6種類となる。全商品送料込みで販売。
また、先着3,000名を対象に、干支の「午」の文字がプリントされた超小盛丼がプレゼントされる。手のひらサイズで、吉野家史上最小のどんぶり。小鉢やおちょこ、小物入れなど、いろんな用途に使えるという。
丼の底には、干支の文字が入っている
タテ3センチ、ヨコ7センチ〈吉野家公式通販ショップ・2026福箱 概要〉
･期間
2025年11月7日(金)10時から2026年1月15日(木)10時
･先着特典
3,000名に「干支文字入り超小盛丼」プレゼント
■「2026福箱」商品
※価格には送料の値段も含まれている
〈1〉2026梅セット【冷凍】3,996円(税込) ※どんぶり箱入り
〈2〉2026竹セット【冷凍】5,940円(税込)
〈3〉2026松セット【冷凍】8,424円(税込) ※オリジナルカレンダー付き
〈4〉2026竹セット【常温】5,940円(税込)
◆「2026梅セット【冷凍】」 3,996円(税込)
※どんぶり箱入り
【セット内容】
･牛丼の具 × 2袋
･豚丼の具 × 2袋
･牛鍋丼の具 ×2袋
･親子丼の素 ×3袋
･紅生姜 ×1袋
「2026梅セット【冷凍】」 3,996円（税込）
◆「2026竹セット【冷凍】」 5,940円(税込)
【セット内容】
･牛丼の具 × 4袋
･豚丼の具 × 2袋
･豚しょうが焼 × 2袋
･焼鶏丼の具 × 2袋
･親子丼の素 ×2袋
･うなぎ蒲焼き × 1袋
･とろろ × 1袋(2食)
･唐辛子 × 1本
「2026竹セット【冷凍】」 5,940円（税込）
◆「2026松セット【冷凍】」 8,424円(税込)
※オリジナルカレンダー付き
【セット内容】
･牛丼の具 × 6袋･豚丼の具 × 4袋
･豚しょうが焼 × 2袋･親子丼の素 ×2袋
･とろろ × 1袋(2食)･唐辛子 × 1本
･紅生姜 × 1袋･はなまる讃岐うどん × 1袋
･はなまる焼うどん × 1袋･牛すき焼うどん × 1袋
･湯呑× 1個
「2026松セット【冷凍】」 8,424円（税込）
◆「2026竹セット【常温】」 5,940円(税込)
【セット内容】
･レトルト牛丼の具 × 3箱
･バターチキンカレー × 3袋
･ばり馬鍋つゆ × 1袋
･カレー鍋つゆ × 1袋
･レトルトとん汁 × 2袋
･冷汁 × 2袋、
･フリーズドライ牛すい × 2個
･唐辛子 × 1本
「2026竹セット【常温】」 5,940円（税込）