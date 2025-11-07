「THE SECOND」準優勝コンビ、政治的発信巡り対立。互いに反対を表明「結構末期的状態なのかもしれない 」
2023年に漫才賞レース「THE SECOND 〜漫才トーナメント〜」にて準優勝したお笑いコンビ・マシンガンズの西堀亮さんは11月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方の滝沢秀一さんによる政治的な投稿を引用し、その発信に対して見解を示しています。ファンからはさまざまな意見が寄せられました。
【投稿】マシンガンズ、互いの意見に苦言
この投稿にファンからは、「政治的なことってレフトもライトもどちらからもすごく批判されてしまうので思っても言わないほうが無難ではありますよね」と西堀さんの意見に共感する声が寄せられた一方で、「私は著名人がこれ系の発言する事に賛成します」と西堀さんの言葉をもじりながら異を唱えるコメントも見られました。
さらに「政治的発言させろ！！するな！！の言い合い自体が漫才っぽくてワクワクする」「ちょっと笑っちゃった 漫才のネタとして見たいな」と芸人としての発信に期待する声や、「直接なんぼでも会う機会のある相方に対して、人目に触れるネット経由で言うって面白いけど結構末期的状態なのかもしれない 」とコンビの関係性を気にかける意見も上がっています。
芸能人による政治的意見の発信は、日本ではいまだ慎重に扱われるテーマです。その中で2人がどのように向き合い、自身の考えを表現していくのか、今後の動向にも注目が集まります。
(文:勝野 里砂)
10月にも議論の的に注目を集める2人ですが、10月3日にも滝沢さんが自身のnoteで公開した『大阪のデモをリポストした理由』（記事執筆時点ではすでに削除済み）が話題に。記事では外国人問題への考えを述べており、1部では排外的な印象を受けるとして議論を呼びました。
