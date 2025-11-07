10月12日の試合に出場したダラス・カウボーイズのマーショーン・ニーランド選手/Jacob Kupferman/AP

（CNN）米プロフットボールNFLのダラス・カウボーイズに所属するディフェンシブエンド、マーショーン・ニーランド選手が6日午前、亡くなった。24歳だった。チームが声明で発表した。

警察は、この件を自殺とみて捜査している。

テキサス州公安局（DPS）によると、5日の現地時間午後10時33分、州警察官が交通違反で車両を停止させようとしたところ、運転手が停止を拒否したため追跡が開始された。

追跡は州警察官が車両を見失ったため、すぐに打ち切られた。DPSが明らかにした。

同州フリスコの警察は午後10時39分に通報を受け、DPSの車両捜索に協力したと発表した。

警察によると数分後、フリスコのダラス・パークウェイで衝突した車両が見つかった。当初の報告では、後にニーランド選手と特定された男性が現場から徒歩で逃走したという。

フリスコ警察はその後、警察犬とドローン（無人機）を用いて現場付近の捜索を開始した。

CNNが入手した地元警察の対応に関する通信指令音声では、警察官がニーランド選手のガールフレンドと連絡を取っていると話しているのが聞こえる。

その内容によるとガールフレンドは警察官に対し、ニーランド選手が武器を所持していると説明。また本人には精神疾患の病歴があると告げ、「彼は全てを終わらせるつもりだろう」とも語っているという。

ニーランド選手が住む同州プレイノの警察は、約1時間後に「本人と関係のある住所」で安否確認を行うよう要請を受けた。しかし当該の住宅には連絡がつかなかったと述べている。

また通信指令音声には、ニーランド選手の捜索が続く間、NFLが当局と連絡を取っていたという内容も含まれている。それによるとプレイノ警察にNFLから連絡が入り、対象の人物が家族に別れのメッセージを送っていることを伝えたという。

CNNは、警察とのやり取りについてNFLにコメントを求めている。

フリスコ警察は、ニーランド選手が「自殺の考えを表明していた」ことを警察官らに知らせたと説明。同選手はその後、午前1時31分に遺体で発見された。「自殺とみられる銃創を負っていた」という。

フリスコ警察によると、コリン郡検視局が正式な死因を特定する予定。

カウボーイズは6日午前、声明を発表し、ニーランド選手の「悲劇的な死」を報告。故人の冥福を祈ると共に、家族やガールフレンドに対し哀悼の意を示した。