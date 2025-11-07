MMA2025』をU-NEXT独占でライブ配信。今年の特別賞として「Japan Favorite Artist by U-NEXT」も新設

動画配信サービス「U-NEXT」は、韓国の音楽授賞式『MMA2025（The 17th MelOn Music Awards）』を独占でライブ配信することを発表した。配信は12月20日（土）に行われ、U-NEXTの月額会員なら誰でも見放題で視聴できる。

『MMA（MelOn Music Awards）』は、韓国最大の音楽プラットフォーム「Melon」のデータとユーザー投票をもとに受賞者を選出する音楽授賞式で、今年で17回目を迎える。会場はソウル・高尺スカイドーム。IVE、RIIZE、BOYNEXTDOOR、PLAVEなど、世界的に人気を集めるアーティストの出演がすでに発表されており、さらなる追加発表にも注目が集まっている。

(写真提供=U-NEXT)

さらに今回は、U-NEXTが特別協賛する新設賞「Japan Favorite Artist by U-NEXT」が設けられる。この賞は、日本で特に注目を浴びたK-POPアーティストに贈られるもので、IVE、aespa、G-DRAGON、RIIZE、BOYNEXTDOORの5組がノミネートされた。12月5日（金）からU-NEXT限定のファン投票を実施し、受賞者は12月20日（土）の公演内で発表される予定だ。

また、U-NEXTの公式X（旧Twitter）およびInstagramでは、『MMA2025』現地観覧チケットが当たるプレゼントキャンペーンも実施予定。詳細は後日、各公式SNSで案内される。

『MMA』は、毎年豪華アーティストによる圧巻のステージと高い演出力で世界中のファンを魅了しており、今回の配信も大きな話題を呼びそうだ。

◇MMA2025（The 17th MelOn Music Awards）配信概要



ライブ配信：2025年12月20日（土）16:00開演（予定）

見逃し配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第配信開始予定

※字幕・吹替なし、配信時間は変更の可能性あり。

◇出演アーティスト

IVE／PLAVE／BOYNEXTDOOR／RIIZE／NCT WISH／ILLIT／ALLDAY PROJECT／Hearts2Hearts／KiiiKiii／IDID ほか

◇「Japan Favorite Artist by U-NEXT」投票概要

ノミネート：IVE／aespa／G-DRAGON／RIIZE／BOYNEXTDOOR

投票期間：2025年12月5日（金）〜12月19日（金）

結果発表：2025年12月20日（土）授賞式内にて発表予定



