木下優樹菜、冷凍ストック活用の手作り弁当公開「時短の工夫すごい」「尊敬」の声
【モデルプレス＝2025/11/07】元タレントの木下優樹菜が11月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。冷凍ストック活用の弁当を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「時短の工夫すごい」3人分の冷凍ストック弁当
木下は「まぢねむすぎて起きれなかったから ストック冷凍をしていた自分まぢありがと！！って感じで解凍温めて焼いて完！！」（※原文ママ）とコメント。ご飯の上に餃子が乗り、ニンジンやブロッコリーや肉の煮込みが入った3人分の弁当を公開した。
この投稿に、ファンからは「ちゃんとお弁当作るの尊敬」「時短の工夫すごい」「美味しそう」などと反響が寄せられている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜ちゃんを、2015年に茉叶菜ちゃんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
