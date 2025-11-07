「一番くじ ゴジラ MACHINE CHRONICLE」が2026年3月13日より発売決定A賞は「ゴジラvsメカゴジラ」から「メカゴジラ(1993)」が立体化
【一番くじ ゴジラ MACHINE CHRONICLE】 2026年3月13日より順次発売予定 価格：1回990円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ゴジラ MACHINE CHRONICLE」を2026年3月13日より順次発売する。価格は1回990円。
本商品は映画「ゴジラ」シリーズをモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ。「MACHINE CHRONICLE」とあり、劇中に登場したメカを中心としたグッズが期待される。
A賞では1993年に公開された「ゴジラvsメカゴジラ」に登場した「メカゴジラ」がSOFVICSシリーズで立体化される。
その他ラインナップは未公開で、続報に期待したい。【A賞 メカゴジラ(1993) SOFVICS】
平成・VSゴジラシリーズに登場したメカゴジラが精巧なフィギュアになって一番くじ初登場！！
TM ＆ (C) TOHO CO., LTD.