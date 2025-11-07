【一番くじ ゴジラ MACHINE CHRONICLE】 2026年3月13日より順次発売予定 価格：1回990円

　BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ゴジラ MACHINE CHRONICLE」を2026年3月13日より順次発売する。価格は1回990円。

　本商品は映画「ゴジラ」シリーズをモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ。「MACHINE CHRONICLE」とあり、劇中に登場したメカを中心としたグッズが期待される。

　A賞では1993年に公開された「ゴジラvsメカゴジラ」に登場した「メカゴジラ」がSOFVICSシリーズで立体化される。

　その他ラインナップは未公開で、続報に期待したい。

【A賞 メカゴジラ(1993) SOFVICS】

TM ＆ (C) TOHO CO., LTD.