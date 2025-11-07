日産の新型「最上級SUV」発売へ！ 「ランクル300超え」のカクカクボディ＆“超豪華インテリア”採用！ “V8エンジン超え”のパワーだけど燃費向上！ 27年前半登場の「パトロール」って？

圧倒的スケール感と存在感、ついに発売へ！

日産のフラッグシップSUV「パトロール」は、主に中東地域で展開・販売されているモデルです。

パワフルなV6ツインターボエンジンを搭載したタフなSUVとして、日本での導入が期待されていましたが、このたびついに日本市場への投入が正式に発表されました。

日本仕様の詳細は現時点では明らかにされていませんが、ここでは現行モデルの仕様をもとに、その魅力を紹介します。

大きなカクカクボディがカッコイイ！

初代パトロールは1951年に誕生しました。当時、政府から「警察予備隊向けの小型四輪駆動車」を試作するよう要請を受け、開発された車両がその原型です。

小型トラックの競争入札に参加しましたが、残念ながら採用には至らず、警察予備隊での採用は見送られました。しかしその後パトロールとして民間向けの販売が開始されました。

ジャパンモビリティショーや東京モーターショーの前身にあたる「全日本自動車ショウ」では、1954年に実車を公開。その後フルモデルチェンジを重ね、1960年に2代目、1980年に3代目が登場します。

3代目は海外ではパトロールとして販売されましたが、日本国内向けには名称を「サファリ」に変更。サファリは2007年に販売終了となりましたが、パトロールはその後も改良を重ね、現在の7代目へと進化し、海外市場で高い人気を誇っています。

現行モデルのボディサイズは全長5350mm×全幅2030mm×全高1945mmと、競合にあたるトヨタ「ランドクルーザー300」（全長4950-4985mm×全幅1980-1990mm×全高1925mm）よりも大きく、圧倒的な存在感を放っています。

エクステリアは、角ばった無骨なシルエットが特徴。フロントのVモーショングリルと、その左右に配置された印象的なC字型ヘッドライトが、70年以上続く伝統に先進性を融合させています。

足回りには22インチの合金ホイールを採用し、優れたオフロード性能と堂々としたスタイルを両立しています。

インテリアは高級SUVにふさわしい上質な空間を演出。ボルドーとブラックを基調とした室内は、快適さと最先端テクノロジーが調和するようデザインされ、上質なドライブ体験を提供します。

2つの14.3インチディスプレイを備えたインフォテインメントシステムには、Google ビルトイン対応の「ニッサンコネクト2.0」を採用。

ナビゲーション、セキュリティ、エンターテインメント機能が一体化された最新プラットフォームです。

また、安全運転支援技術も大きな魅力です。たとえば、「Invisible-to-Visible（I2V）」技術を採用したディスプレイでは、障害物やナビ情報をリアルタイムで投影し、視野を最大170度まで拡大。車両の真下まで見通せる透過表示機能により、悪路での運転を強力にサポートします。

パワートレインには新開発の3.5リッターV6ツインターボエンジンを搭載。最大出力425PS、最大トルク700Nmを発揮します。

従来のV8エンジンと比べ、出力・トルクともに向上しつつ、燃費性能も大幅に改善されている点が注目されます。

現行モデルのメーカー希望小売価格（中東地域）は23万9900ディルハムから。日本円でおよそ1000万円と、高級SUVらしい価格設定となっています。

なお、日本市場向けパトロールの仕様や価格などの詳細は、発売時期に合わせて発表される予定です。続報に注目が集まります。