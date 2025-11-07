休日明けの愚かな人間に月曜を宣告する「月曜マン」がカプセルトイ化決定！ 「月曜マン フィギュアキーホルダー」2026年3月下旬発売予定
【月曜マン フィギュアキーホルダー】 2026年3月下旬 発売予定 価格：1回400円
(C)getsuyouman
ブシロードは、カプセルトイ「月曜マン フィギュアキーホルダー」を2026年3月下旬に発売することを発表した。価格は1回400円。
本製品は、休日明けの愚かな人間に月曜を宣告する「月曜マン」をカプセルトイで商品化したもの。
今回同社のカプセルトイ情報を扱う「ブシカプ！公式」のXアカウントにて本製品を発表しており、吹き出しのメッセージが付いたキーホルダーとなっている。
( ꙭ)＜月曜が来たぞー...！🏃💨- ブシカプ！公式 (@bushi_capsule) November 3, 2025
あの #月曜マン (@getsuyou_man)が
ついにカプセルトイ化！
バッグなどにつけて、
いつも心に月曜日を...♡
𓈙➖𓈙➖𓈙➖𓈙
月曜マン フィギュアキーホルダー
🛒全4種｜1回 400円
📅2026年3月下旬 発売予定
𓈙➖𓈙➖𓈙➖𓈙
発売をお楽しみに✨#ブシカプ pic.twitter.com/8Cv44cox94
(C)getsuyouman
※画像はイメージです。実際とは異なります。