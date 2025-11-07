思わず嫉妬を覚える彼女の「男友達」に対する行動９パターン
自分の彼女がほかの男性と親しげに振る舞う姿を見たら、彼氏だって心穏やかではいられないもの。いくら「ただの友達」だと説明しても、わだかまりは解消できないでしょう。では、男友達に対するどんな行動が彼氏の心をざわつかせてしまうのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に、「思わず嫉妬を覚える彼女の『男友達』に対する行動」をご紹介します。
【１】二人だけの話題でいつも盛り上がる
「付き合いが長いのは分かるけど、蚊帳の外になるのはキツい」（20代男性）というように、自分を差し置いて盛り上がる二人にジェラシーを隠せないパターンです。うっかりやってしまったら、彼氏優先の姿勢をみせて、フォローしたいところです。
【２】自分とは行かないデートスポットに二人で出かける
「なんでそいつと？と穏やかではいられない」（10代男性）というように、彼氏ではない男性と二人で出かけるなら、行き先には注意したほうが良さそうです。「休日に遊園地へ」など、傍目にはカップルに見えてしまうようなスポットだと、彼氏のプライドをいたく傷つけてしまうので気を付けましょう。
【３】密着して撮ったセルフィーを堂々と保存する
「SNSに投稿すると、変に誤解されるのでは」（10代男性）など、彼氏以外の男性との密着セルフィーは、さすがに不快に思われるようです。一歩進んだ関係と誤解されたくなければ、遊びで撮ってもすぐに削除したほうがいいでしょう。
【４】二人でしょっちゅう宅飲みをする
「いくらただの友達でも、部屋に二人っきりはないでしょう」（20代男性）というように、男性と密室で過ごすことは彼氏に決定的な不信感を与えかねません。宅飲みに限らず、個室居酒屋なども誤解されるので避けたほういいかもしれません。
【５】「まーくんは…」など、二人だけの愛称で呼ぶ
「ニックネームで呼び合うのは付き合っている者同士の特権なのでは？」（20代男性）というように、なれなれしい呼び方に違和感を覚える人もいます。どんなに仲のいい友人であっても、彼氏の前では、親しげなあだ名ではなく苗字で呼ぶのが無難でしょう。
【６】楽しげにボディタッチを繰り返す
「ハグや頭ポンポンなどを見ると、それは彼氏相手にすることだろ！と思ってしまう」（20代男性）というように、深い意味のないボディタッチであっても、彼氏にとっては気持ちのいいものではないことが多いようです。気やすく体を触る男友達とは、物理的に距離を置いてしゃべるようにしたほうがいいかもしれません。
【７】「○○くんってね」と何かにつけて引き合いに出す
「一緒にいるのは俺なのに、何でそいつの話ばかりするの？」（10代男性）というように、自分以外の誰かの話題が飛び出すたびに、二人の時間に割り込まれたように感じる男性もいます。たとえよき友人であっても、必要以上に触れるのは避けたほうがいいでしょう。
【８】自分には向けたことのない無邪気な笑顔を見せる
「見たことない表情にショックを隠せません」（10代男性）というように、何の気なしに男友達の前で見せた笑顔も、彼氏にとっては深い意味を持ってしまう場合があるようです。嫉妬深い男性と付き合っているなら、日ごろから「あなたは特別な人」とささやき続けて自信を持たせておく必要があるでしょう。
【９】デート中なのにLINEや電話で頻繁に連絡を取る
「一往復ならまだしも、チャット状態で延々盛り上がる姿にはウンザリ」（10代男性）など、デート中なのに彼氏以外の男性とつながりっぱなしでは、さすがにムッとされてしまうようです。普段は即レスするのが習慣でも、彼氏といるときはオフラインにしておくのがマナーでしょう。
思ってもいなかった角度から生まれる男性の嫉妬心に困惑することもあるでしょうが、それも愛情の深さゆえ。焼きもちを隠せない彼氏の心情を察してあげてはいかがでしょうか。（佐々木正孝）
「付き合いが長いのは分かるけど、蚊帳の外になるのはキツい」（20代男性）というように、自分を差し置いて盛り上がる二人にジェラシーを隠せないパターンです。うっかりやってしまったら、彼氏優先の姿勢をみせて、フォローしたいところです。
【２】自分とは行かないデートスポットに二人で出かける
「なんでそいつと？と穏やかではいられない」（10代男性）というように、彼氏ではない男性と二人で出かけるなら、行き先には注意したほうが良さそうです。「休日に遊園地へ」など、傍目にはカップルに見えてしまうようなスポットだと、彼氏のプライドをいたく傷つけてしまうので気を付けましょう。
【３】密着して撮ったセルフィーを堂々と保存する
「SNSに投稿すると、変に誤解されるのでは」（10代男性）など、彼氏以外の男性との密着セルフィーは、さすがに不快に思われるようです。一歩進んだ関係と誤解されたくなければ、遊びで撮ってもすぐに削除したほうがいいでしょう。
【４】二人でしょっちゅう宅飲みをする
「いくらただの友達でも、部屋に二人っきりはないでしょう」（20代男性）というように、男性と密室で過ごすことは彼氏に決定的な不信感を与えかねません。宅飲みに限らず、個室居酒屋なども誤解されるので避けたほういいかもしれません。
【５】「まーくんは…」など、二人だけの愛称で呼ぶ
「ニックネームで呼び合うのは付き合っている者同士の特権なのでは？」（20代男性）というように、なれなれしい呼び方に違和感を覚える人もいます。どんなに仲のいい友人であっても、彼氏の前では、親しげなあだ名ではなく苗字で呼ぶのが無難でしょう。
【６】楽しげにボディタッチを繰り返す
「ハグや頭ポンポンなどを見ると、それは彼氏相手にすることだろ！と思ってしまう」（20代男性）というように、深い意味のないボディタッチであっても、彼氏にとっては気持ちのいいものではないことが多いようです。気やすく体を触る男友達とは、物理的に距離を置いてしゃべるようにしたほうがいいかもしれません。
【７】「○○くんってね」と何かにつけて引き合いに出す
「一緒にいるのは俺なのに、何でそいつの話ばかりするの？」（10代男性）というように、自分以外の誰かの話題が飛び出すたびに、二人の時間に割り込まれたように感じる男性もいます。たとえよき友人であっても、必要以上に触れるのは避けたほうがいいでしょう。
【８】自分には向けたことのない無邪気な笑顔を見せる
「見たことない表情にショックを隠せません」（10代男性）というように、何の気なしに男友達の前で見せた笑顔も、彼氏にとっては深い意味を持ってしまう場合があるようです。嫉妬深い男性と付き合っているなら、日ごろから「あなたは特別な人」とささやき続けて自信を持たせておく必要があるでしょう。
【９】デート中なのにLINEや電話で頻繁に連絡を取る
「一往復ならまだしも、チャット状態で延々盛り上がる姿にはウンザリ」（10代男性）など、デート中なのに彼氏以外の男性とつながりっぱなしでは、さすがにムッとされてしまうようです。普段は即レスするのが習慣でも、彼氏といるときはオフラインにしておくのがマナーでしょう。
思ってもいなかった角度から生まれる男性の嫉妬心に困惑することもあるでしょうが、それも愛情の深さゆえ。焼きもちを隠せない彼氏の心情を察してあげてはいかがでしょうか。（佐々木正孝）