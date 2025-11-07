【解体パズルFANTASY-うし-】 受注期間：11月7日11時～ 発送月：2026年2月下旬 予定 価格：1個1,430円

メガハウスは、「解体パズルFANTASY-うし-」の予約を全国のホビーショップ、Web通販サイトで11月7日11時より受け付ける。価格は1個1,430円。商品の発送は2026年2月下旬の予定。

「解体パズルFANTASY」はキャラクターの内側がわかるコレクションフィギュア。各パーツを組立て・分解して遊ぶことができ、そのまま飾っても楽しめる。

第1弾には、10周年を迎えるロングセラー商品「解体パズルシリーズ」の「うし」が登場。HEARTパーツにはオーロラ塗装が施されている。ラインナップは、「きゅんカラ～」、「エモいカラ～」、「チルいカラ～」、「メロいカラ～」、「パナいカラ～(シークレット)」の全5種。複数集めてパーツを組み替え、オリジナルの「うし」にアレンジすることもできる。

解体パズルFANTASY-うし-

受注期間：11月7日11時～

発送月：2026年2月下旬 予定

価格：1個1,430円

受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト

【商品サイズ】

約90×60×30mm（幅×高さ×奥行）

(C)MegaHouse