第1回【大谷翔平（31）の初球打ちは「得策ではない」のか？ 「データ重視の現代野球で“ノーボール・ノーストライク”は打者に有利」とレジェンド打者も指摘】からの続き──。ドジャースの大谷翔平は「初球を打って凡打」というケースが少なくない。そのためSNSには「もったいない」という野球ファンの溜息が殺到する。（全2回の第2回）

＊＊＊

【写真を見る】大谷翔平にソックリ？ 社会人野球で監督を務める兄・龍太さん（37）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督も昨シーズン、大谷の初球打ちに苦言を呈した。ところが、データ解析の専門家やスコアラーといった野球を熟知する人々は「初球打ちは決して誤りではない」と口を揃える。

ロバーツ監督

なぜならストライクの数が増えるたびに打者がヒットを打つ確率は下がることは、カウント別の打率に関する様々な調査で指摘されているからだ。

「0ボール0ストライク」の初球は、「1ボール0ストライク」や「2ボール0ストライク」、「3ボール0ストライク」と同じように「ストライクの数が0」という点において打者に有利だという。

野村克也氏がヤクルトの監督を務めていた時、野球解説者の広澤克己氏は4番を任されていた。野村氏から「相手バッテリーの配球を考えたバッティングをしろ」と常に言われ続けてきた広澤氏に「大谷の初球打ち」について話を聞いた。

「率直に言いますが、初球を凡打して『もったいない』という批判は的外れだと思います。ボールの数を問わず、0ストライクの時が最もヒットを打てる確率が高くなるのはデータが証明しています。となると、初球を凡打した打者に対する正しい批判は『なぜ凡打したのか？』であって、『なぜ初球を打ったのか？』ではないのです」

ロバーツ監督の誤り

昨年の4月16日、対ナショナルズ戦で大谷は5打席2安打だったが、3打席は全て得点のチャンスだったにもかかわらず初球を振って凡打に終わった。

試合後、アメリカメディアが大谷の初球打ちを問題視すると、デーブ・ロバーツ監督は「落ち着かないといけない。投球を見るように伝えるつもりだ」と苦言を呈して話題になった。（註）

初球打ちを問題視する理由として「対戦投手の球数を増やせない」ことを挙げる野球関係者は少なくない。だが広澤氏は「私は違うと思います」と言う。

「これだけ投手の分業制が確立されているのですから、1打席で数球を余計に投げさせたかどうかの違いが試合に大きな影響を与えるとは考えられません。しかも球数を重視する関係者も、打者が初球を見事に打てば手の平を返して評価します。本当に球数を増やすのが最優先なら、ヒットでもホームランでも常に初球打ちを批判すべきであって、そうしないのは矛盾でしょう。大前提として『0ストライク0ボールは打者有利のカウント』というデータがあるのです。アウトカウントやランナーの有無で具体的な対応策は変わりますが、初球を積極的に振ること自体は間違っていないのです。そのためロバーツ監督が大谷選手の初球打ちを『投球を見るように伝えるつもりだ』と批判したのは、これも間違っていると言わざるを得ません。ロバーツ監督は『大谷がチャンスで凡打したのが問題だ』と苦言を呈するべきであり、初球を振ることを注意してはダメなのです」

第1回【大谷翔平（31）の初球打ちは「得策ではない」のか？ 「データ重視の現代野球で“ノーボール・ノーストライク”は打者に有利」とレジェンド打者も指摘】では、メジャーのデータ重視が初球狙いの合理性を増しているという意外な事実をお伝えする──。

註：大谷翔平にロバーツ監督が苦言「落ち着かないといけない」好機で３打席連続初球打ちの凡退「投球を見るように伝える」（デイリースポーツ電子版：2024年4月17日）

デイリー新潮編集部