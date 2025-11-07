プロ野球ファンがテレビで試合を観戦している。すると応援しているチームの打者が初球を打って凡退してしまった。その時、「何をやっているんだよ、もったいない！」と叫ぶ人は相当な数に達するのではないか。実際、Xで「初球打ち もったいない」で検索を実行してみると、多数の批判が表示される。（全2回の第1回）

＊＊＊

【写真を見る】大谷翔平にソックリ？ 社会人野球で監督を務める兄・龍太さん（37）

論より証拠、Xのポストをご紹介しよう。《初球打ちマジでもったいないって》、《いやー初球打ちもったいない》、《いつから初球打ちが主流になったんだ？》、《勝ち越しの場面で初球打ちとゲッツー。もったいない》──という具合だ。

大谷翔平

この「初球打ちは得策ではない」という考え方は、決して野球ファンの一方的な思い込みではない。何しろメジャーリーグでワールドシリーズ2連覇を果たしたドジャースの名将デーブ・ロバーツ監督が、あの大谷翔平の初球打ちに苦言を呈したこともあったのだ。

昨年の4月16日、対ナショナルズ戦で大谷は5打数2安打とマルチ安打を記録した。ところが打てなかった3打席は、いずれも得点のチャンスがあったにもかかわらず、初球を凡打してしまった。

結果、打率は3割4分1厘と好調を示したにもかかわらず、得点圏打率は0割5分3厘と低迷、両極端な数字になっていた。

試合後の監督会見で、アメリカのメディアは3打席を初球打ちで凡退したことに注目。ロバーツ監督に問いただすと、監督は「大谷は積極的な打者」と擁護した上で、次のように苦言を呈した。

「得点圏に走者を置いた場面でいつも以上に超積極的だと思うので、落ち着かないといけない。投球を見るように伝えるつもりだ」（註）

「0−0」は投手有利？ 打者有利？

やはり初球を積極的に打つのは問題があるとロバーツ監督も認めたことになる。にもかかわらず、今シーズンも大谷は初球を打って凡退することが少なくなかった。歴史に残る名勝負となったブルージェイズとのワールドシリーズでも、Xにはファンの悲鳴が殺到した。

《ロハスのHRの後簡単に初球を打ちに行っちゃった》、《大谷があっさり初球打ちで2打席くらい終わってた》、《大谷選手初球打ちでアウト。もっと球数を稼いで、山本投手を休ませてやれよ》、《大谷2打席連続初球打ち凡打はちょっと》《大谷ってマジで初球打ち凡打多すぎだろ》……。

初球の入り方は難しい──プロ野球選手の中でも、特に投手と捕手が口を揃えるのを、ご存知の方も多いだろう。

名捕手、名将と称された野村克也氏がヤクルトで監督を務めていた時、野球解説者の広澤克己氏は4番を任されていた。

そして野村氏と言えば、相手バッテリーの配球を考えてバッティングするよう打者に求めたことで知られている。大谷のように初球を積極的に打つ姿勢を広澤氏はどう見ているのか、話を聞いた。

「初球打ちをどう捉えるかは、0ボール0ストライクは打者有利のカウントなのか、投手有利のカウントなのかという問題を考えることだと言えます。結論を先に申し上げれば、0ストライクは常に打者有利というデータが存在するのです。0ストライクのカウントは0ボールから3ボールまで4パターンありますが、どの場面においても次の球を打者が打つ可能性は高いことが分かっています」

初球打ちは「是」の結論

さらに広澤氏は「逆に1ストライクを取られると、次の球を打てる確率は確実に下がることも明らかになっています」と言う。

となると、初球打ちは問題がないということになる。いや、より正確に言えば、初球打ちがOKという以上に「0ストライクの場合は積極的なバッティングが功を奏するケースが多い」ということになるのだろう。

今まで「もったいない！」とテレビに向かって叫んでいた野球ファンにとっては意外な話かもしれない。

だがインターネットで検索すると、カウント別の打率に関して様々な調査が行われていることが分かる。

そしてデータ解析の専門家やスコアラーといった野球を熟知する人々が「ストライクが先行すると打者が打つ確率は確実に下がる」、「初球打ちは決して間違ったバッティングではない」と指摘している。

「特に1巡目の初球となると、相手バッテリーは打者の体調など最新の状態を把握できないまま勝負しなければなりません。そのため初球に打者が狙っていた球が来ることは珍しいことではなく、迷わずにバットを振ると好打になる可能性は高いのです。確かに昭和のプロ野球には全打者のクセを熟知しているという名捕手もいました。バッテリーにとっては手探り状態である1巡目の初球でも、打者の立ち位置などから『インコースを狙っているな』と見抜いてしまうのです」（同・広澤氏）

データを逆利用

打者のクセを的確に見抜くという飛びきりの“名人芸”を持つ捕手が相手なら、初球打ちを控えることは一考に値するかもしれない。

だが、そんな名捕手は過去の存在となり、今のプロ野球はデータ全盛の時代を迎えている。そしてメジャーリーグは日本よりデータをフル活用している。

「特にメジャーリーグは日本のプロ野球と比べると、バッテリーは同じ打者と対戦する機会が少ないわけです。いつも初対戦に近い状態であり、クセを見抜くどころの騒ぎではありません。メジャーのバッテリーは日本よりもデータに頼らざるを得なくなりますから、打者はデータを逆に利用して配球を読むチャンスも増えます。大谷選手が初球を積極的にバッティングするのには、しっかりとした理論的裏付けがあるのです」（同・広澤氏）

しかし野球ファンだけでなく、プロ野球OBからも「初球打ちは得策ではない」という指摘が出ることは珍しくない。

第2回【ド軍・ロバーツ監督は苦言も…大谷翔平（31）の「初球打ちは間違っていない」と名将「野村克也監督」の“教え子” 投手の分業制が確立した今、あえて「球数を稼ぐ必要はない」】では、「初球打ちはもったいない」という“間違った常識”が生まれた背景をお伝えする──。

註：大谷翔平にロバーツ監督が苦言「落ち着かないといけない」好機で３打席連続初球打ちの凡退「投球を見るように伝える」（デイリースポーツ電子版：2024年4月17日）

デイリー新潮編集部