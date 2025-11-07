外国企業の代表に海南省の三亜崖州湾科技城を紹介するスタッフ。（２０２４年１月２３日撮影、三亜＝新華社配信）

【新華社海口11月7日】中国の海南自由貿易港は12月18日、海南島全域を独立した税関管理区域とする「封関」運営を開始する。専門家や業界関係者は「封関」によって外国企業の投資環境がさらに改善するとして、その利点を説明した。

マレーシアのシンクタンク、アジア太平洋「一帯一路」協議会のオン・チョンイ執行理事は、海南自由貿易港の中核政策である「ゼロ関税・低税率・簡素な税制」は東南アジア諸国連合（ASEAN）の特定分野の企業、とりわけマレーシア企業にとって大きな魅力になるとの見方を示した。

オン氏は、マレーシアの中小企業は自国で一定の投資規模がないと税制面での優遇措置を受けられないが、海南で工場を建設すれば低税率政策を享受することができると指摘。パーム油高度加工企業を例に、マレーシア国内であれば約3割の所得税がかかるが、海南では原材料の輸入はゼロ関税で、所得税も低くなると説明した。

海南自由貿易港の企業誘致会議で、記念撮影をする外国企業の代表。（２０２５年４月撮影、海口＝新華社配信）

海南省商務庁の李枝平（り・しへい）副庁長は、同省の外商投資参入ネガティブリストは全国で最も短く、外商投資を奨励する産業項目の数は最も多いと紹介し、封関後は投資がより自由で便利になると指摘した。海南省は今後もストレステストを続け、交通運輸や農業、文化などの外資への開放を世界の高水準の経済・貿易ルールに基づき推進し、越境サービス貿易ネガティブリストを持続的に減らし、奨励類産業リストを継続的に拡大していくとし、国内企業と外資企業を平等に扱う要求に基づき、外資企業が恩恵を受けられる範囲を拡大していくと語った。（記者/陳子薇、呉茂輝）