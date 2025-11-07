中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）

【新華社北京11月7日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は6日の記者会見で、日本政府による外国人叙勲で「元台北駐日経済文化代表処代表」の謝長廷（しゃ・ちょうてい）が旭日大綬章を受章したことに関し、日本は台湾問題で言動を慎重にし、「台湾独立」分裂勢力にいかなる誤ったシグナルも送らないよう促すと表明した。

毛氏は次のように述べた。「台湾独立」の論調を鼓吹し、外部勢力と結託して騒動を起こす人物に勲章を授与するとは、日本は何をしたいのか。「台湾独立」分子を後押しするつもりなのか。これを契機に「台湾独立」分裂勢力へどのようなシグナルを送ろうと思っているのか。

台湾問題は中国の核心的利益の中の核心で、中日関係の政治的基礎と日本の基本的信義に関わる。今年は中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年で、台湾光復（日本の植民統治からの解放）80周年でもある。中国は日本に対し、歴史の罪責を深く反省し、「一つの中国」原則と中日間の四つの政治文書の精神を守り、台湾問題で言動を慎み、「台湾独立」分裂勢力にいかなる誤ったシグナルも送らないよう促す。