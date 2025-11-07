長寿化が進む現代、定年退職後の人生、いわゆる「セカンドライフ」の期間も長くなっています。セカンドライフを充実させたい……そう考えたとき、どのような準備、行動が必要なのでしょうか？ 60歳で定年退職した元・警察官の男性の事例をもとにみていきましょう。牧野FP事務所の牧野寿和CFPが解説します。※個人の特定を避けるため、登場人物の情報等は一部変更しています。

定年退職後も働くシニアが増えている

総務省「労働力調査（2024年度平均）」によると、65歳以上の就業者数は前年度より全体で20万人増加しています。

[図表] 65歳以上の就業率出所：総務省「労働力調査2024年度（令和6年度）」を参考に筆者作成

長寿化に伴って「長生きリスク」という言葉も生まれるなど、定年退職後のライフプランの重要性が増している昨今、定年退職後も働く人が増えています。

このなかには「生活のため」と仕方なく働いている人がいる一方、仕事に楽しみを見出し、再雇用先で豊かな人生を謳歌している人もいるようです。

元警察官が定年後に選んだ再就職先

元警察官のAさん（63歳）と専業主婦のBさん（60歳）は、持ち家の戸建に2人で暮らしています（住宅ローンは完済）。

AさんとBさんはどちらも子ども好きでしたが、Bさんが40歳を過ぎたころ、子どもを諦める決心をしました。以来、Aさんは「いつかは子どもたちの成長をそばで見守るような仕事がしたい」と考えるように。

そして定年退職後、念願が叶い「放課後子ども教室（※）」の支援員となったのでした。

※放課後子ども教室とは……小学校の余裕教室などを活用して、放課後や夏休みなどに児童の学習や体験活動などを支援をする取組（事業）。地域によって呼称は異なる。

元部下と再会

「えっ、Aさん!? ご無沙汰しております。でも、なんでこんなところに……」

Aさんはある日、放課後子ども教室に通う小学校1年生の少女の父親から声をかけられました。

その父親とは、Aさんが現役時代に一緒に働いたことのある元部下（Cさん）です。

「おぉCくんか！ 久しぶりだね。そうか〇〇ちゃんは、Cくんの娘さんだったんだ。君たち夫婦は〇〇ちゃんを可愛がっているんだね。よく君や奥さんのことを話してくれるよ」と、現役時代と同様に、穏やかな笑顔で話します。

世間話もそこそこに、CさんはAさんに率直な疑問をぶつけました。

Cさん「でも、元警察官のAさんがなぜこのような場所で働いているのですか？」

Aさん「定年後は子どもにかかわる仕事がしたいとずっと考えていたんだ。私たち夫婦には子どもがいないからね。わが子じゃなくても、未来ある子どもたちの役に立ちたいと思って」

Cさん「でも……」

Aさん「もう3年くらい経つけど、週に3回か4回、夏休み期間も同じようなペースで働かせてもらっているんだ。いやあ、子どもの成長は早いね！ 子育ては大変だろうけれど、一緒に過ごせる君たちがうらやましいよ」

Cさんは、自分や後輩たちの近況をしばらく話して、娘と帰って行きました。

Aさんが“お金を気にせず”好きを仕事にできたワケ

実はAさん夫婦、退職前に、老後のライフプランをファイナンシャルプランナーに相談していました。

夫婦はすでに、Aさんの弟を後見人と決め、本人の承諾も得ています。また、夫婦のどちらかが亡くなるまでは自宅で過ごし、その後は老人ホームなどの施設に入居する計画を立てました。

この計画を実現するため貯蓄に励んだ結果、Aさんが60歳になった時点で、退職金約2,000万円（※）を含めて約5,000万円の資産を形成していたのです。

※総務省「令和6年地方公務員給与実態調査」によると、都道府県別警察職の定年退職者等平均支給額の全国平均は、2,270万2,000円。

この5,000万円のうち、1,000万円はAさんが年金を受け取るまでの生活費として、残りの4,000万円は、旅行や自宅の修繕費、施設の入居費に充てる計画とのこと。

筆者も試算したところ、質実剛健な夫婦の計画通りに老後の生活が送れそうです。

「セカンドライフ」を充実させるために

Aさんは、老後は「収入を度外視した人生のやりがいをみつける」と決めていました。そのため現役時代から資産形成に励み、理想の老後を満喫しています。事実、Aさんの時給は1,050円と決して高くありません。しかし、念願の子ども支援をする仕事に心から満足しているそうです。また、妻のBさんは地域の女性会に参加して、ボランティア活動などに精を出しています。

夫婦は「贅沢はできませんが、毎日が本当に楽しいです」と快活に話してくれました。

Aさん夫婦のように、「お金では買えないやりがい」に没頭できる老後は幸せでしょう。ただ、そのためには「ある程度のまとまった資産」が必要なのが現実です。

平均寿命が延びるなか、長期化する「セカンドライフ」を満喫するためにも、現役時代から準備しておきましょう。

