ºâÁ°Ä¾¸«¡¢Î¾¿Æ¡õÂ©»Ò¤È¡È¤ª¤½¤í¥³¡¼¥Ç¡É¤Ç²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖºâÁ°¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Àª¤¾¤í¤¤¡×¡Ö²ÈÂ²ÃçÎÉ¤·¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºâÁ°Ä¾¸«¡Ê59¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Î²¹ÀôÎ¹´Û ³¦ Í³ÉÛ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ªµ×¡¹¤Ë²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¢ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Î¾¿Æ¡õÂ©»Ò¤é¤È¤Î¡È²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²ÈÂ²ÃçÎÉ¤·¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×Î¾¿Æ¡õÂ©»Ò¤é¤È¤Î¡È¤ª¤½¤í¥³¡¼¥Ç¡ÉµÇ°¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤ÎºâÁ°Ä¾¸«
¡¡¸½ºß¡¢¸Î¶¿¡¦ÂçÊ¬¤Ç¿Æ»Ò3À¤Âå¡¢Ë¤«¤ÊÂç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëºâÁ°¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊºâÁ°¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÊë¤é¤·¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤ª¤ßÇÀ±à¡Ù¡ÊBSÆü¥Æ¥ì¡¿Ëè½µÌÚÍË¡¡¸å10»þ¡Ë¤Î´ë²è¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡ÈÎ¹¹Ô¡É¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢Éã¡¦å¦Æó¤µ¤ó¡¢Êì¡¦¥«¥Ä»Ò¤µ¤ó¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¡¦ÑÛÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ê¤ª¤ßÇÀ±à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¼·ÅçéÂ¹©·Ýºî²È¡¦´äÀÚÀé²Â¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÃå¤Æ¤¤¤ë¤ª¤½¤í¤¤¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡Ö»ä¤¬ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖºâÁ°¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Àª¤¾¤í¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²ÈÂ²ÃçÎÉ¤·¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖT¥·¥ã¥ÄºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¡¡¤Æ¡¡¤¡¡¤Ê¡¡²ÈÂ²¡×¡ÖÑÛ¤Á¤ã¤ó¤â¤¤¤ë¡ªºâÁ°¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Àª¤¾¤í¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²ÈÂ²ÃçÎÉ¤·¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×Î¾¿Æ¡õÂ©»Ò¤é¤È¤Î¡È¤ª¤½¤í¥³¡¼¥Ç¡ÉµÇ°¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤ÎºâÁ°Ä¾¸«
¡¡¸½ºß¡¢¸Î¶¿¡¦ÂçÊ¬¤Ç¿Æ»Ò3À¤Âå¡¢Ë¤«¤ÊÂç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëºâÁ°¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊºâÁ°¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÊë¤é¤·¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤ª¤ßÇÀ±à¡Ù¡ÊBSÆü¥Æ¥ì¡¿Ëè½µÌÚÍË¡¡¸å10»þ¡Ë¤Î´ë²è¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡ÈÎ¹¹Ô¡É¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢Éã¡¦å¦Æó¤µ¤ó¡¢Êì¡¦¥«¥Ä»Ò¤µ¤ó¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¡¦ÑÛÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ê¤ª¤ßÇÀ±à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¼·ÅçéÂ¹©·Ýºî²È¡¦´äÀÚÀé²Â¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÃå¤Æ¤¤¤ë¤ª¤½¤í¤¤¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡Ö»ä¤¬ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖºâÁ°¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Àª¤¾¤í¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²ÈÂ²ÃçÎÉ¤·¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖT¥·¥ã¥ÄºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¡¡¤Æ¡¡¤¡¡¤Ê¡¡²ÈÂ²¡×¡ÖÑÛ¤Á¤ã¤ó¤â¤¤¤ë¡ªºâÁ°¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Àª¤¾¤í¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£