5ºÐ¤È0ºÐ¤Î¶¯¤¥Þ¥Þ¡¦µÆÃÏ°¡Èþ¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë°é»ù¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2day¤Ë³ÈÂç¡¡¡ÖÅìµþ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢ÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Ë¡×
ÂÎÅö¤¿¤ê·Ï¥Ð¥é¥É¥ë¤âº£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¥Þ¥Þ¤Î´é¡£°é»ù·Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMAMARIAL fes.2025¡×¡Ê11·î29Æü¡¢30Æü¥ï¡¼¥ë¥ÉËÌÀÄ»³¥Ó¥ë¤Ç³«ºÅ¡Ë¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÌÀî·Ê»Ò¡¢¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Î¿·ºî¤¬ÂçÉ¾È½
2000¿ÍÍè¾ì¤ÎÂçÀ¹¶·
Æó»ù¤ÎÊì¡¦µÆÃÏ°¡Èþ¡Ê35¡Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤»¤ë»Ñ¤È²¿°ì¤ÄÊÑ¤ï¤é¤ÌñÁÀå¤µ¤ÇÀâÌÀ¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¡Ö»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤ÆÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÚÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤¬ÊÑ²½¤·¤¿»þ¤Ë¡Øº£½µËö¤Ï¤É¤³¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤³¤¦¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ëè½µ¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ëè²ó¹Ô¤¯¾ì½ê¤ËÇº¤à¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×
µÆÃÏ¤¬¸·Áª¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ä»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎÂÎ¸³¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿ÌµÎÁ¤ÎºÅ¤·¡£2024Ç¯12·î¤Ë1Æü¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤È¤³¤í2000¿Í¤¬Íè¾ì¤¹¤ëÀ¹¶·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢³«ºÅ¤Þ¤Ç½¸µÒ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤ÇÉÔ°Â¤Ç¡£¡ØËÜÅö¤Ë½¸¤Þ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°!!!»þÂå¤ÎÃÏÊý¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥É¥¥É¥¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÅöÆü²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Ä«¤«¤éÊÂ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡ÄÂç¹æµã¡ª¡×
º£Ç¯3·î¤ËÂèÆó»Ò½Ð»º
2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢µ¬ÌÏ¤âÆü¿ô¤â³ÈÂç¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤ò¾¦ÉÊ¥³¥é¥Ü¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¡ØMAMARIAL fes.¡Ù¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»äÈ¯¿®¤Î´ë²è&¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤¬À¤¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¡Ø¤³¤ì¸«¤Æ¡ª¤³¤ì»È¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤ä´ë¶È¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤·¤Æ¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼Áê¼ê¤Î¿ÍÁª¤â»ä¤¬·è¤á¤ÆÄ¾ÃÌÈ½¤·¤Æ¡£º£Ç¯¤Ï2days¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç°ì¤«¤é´ë²è¤·¤Æ¤¤¤¯³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨º£Ç¯3·î¤ËÂèÆó»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£5ºÐ¤È0ºÐ¤Î°é»ù¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤È¤Ï¡Ä¡£¤¤¤µ¤µ¤«¥Ø¥Ó¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡ÖÀµÄ¾¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤éº£Ç¯¤Ï¼¤á¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÇ¥¿±Ãæ¤«¤é¿§¡¹¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é»º¸å¤â°Æ³°¸µµ¤¡£³Î¤«¤ËÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥É¥¿¥Ð¥¿¤»¤º¡£2¿ÍÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ°é»ù¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢1¿ÍÌÜ¤Î»þ¤è¤ê¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯°é»ù¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
»ä¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â
ÌÜÉ¸¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤ÎÅ¸³«¡£ÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Ç¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÅìµþ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢ÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Ë¹¤²¤Æ¡ØMAMARIAL fes.¡Ù¤ò¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¤À¤Ã¤¿¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÍè¤ë2days¤ÎÂçÀ®¸ù¤ÏÉ¬¿Ü¤À¡£
¡Ö»ä¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤³¤ìµÆÃÏ°¡Èþ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À!?¡ÙÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ºÇ½ªÌÜÉ¸¡£ÊÌ¤Ë»ä¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ï¤ä¤Ï¤êÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é°Â¿´¤«¤Ê¡©¡×
µÆÃÏÀá¸ò¤¸¤ê¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÀÐ°æ È»¿Í¡Ë