¡ÚÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô ÅÏÊÕÈþÃÎÂÀÏº»ÔÄ¹¡ÛÂè4²ó¡¡¼Â¤Ï¸©µÄ²ñµÄ°÷¤ÎºÊ¤È¤Ï½»¤Þ¤¤¤¬ÊÌ¡£¤Ç¤âÃçÎÉ¤·²ÈÂ²

Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¡¦ÅÏÊÕÈþÃÎÂÀÏº»ÔÄ¹¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢º£²ó¤ÏÅÏÊÕ»ÔÄ¹¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÄ¹¤Ë¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤Ò¤È¤ê¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï»×¤ï¤ÌÏÃ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¤È¤ÏÊ¿ÏÂÅª¤ÊÊÌµï¡£»Ò°é¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄ¹½ê¤ò³è¤«¤·¤ÆÊ¬Ã´Ãæ
¡½¡½º£²ó¤Ï¡¢ÅÏÊÕ»ÔÄ¹¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò°é¤Æ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡½¡½¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥»¥ì¥¯¥È¤Ç¤Ï¤è¤¯²È»ö¤ÎÊ¬Ã´¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÏÊÕ»ÔÄ¹¤Î¤´²ÈÄí¤Ç¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÅÏÊÕ»ÔÄ¹¡§¼Â¤ÏºÊ¤È¤Ï½»¤Þ¤¤¤¬ÊÌ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ê¿ÏÂÅª¤ÊÊÌµï¤Ç¤¹¤è¡£ºÊ¤È»ä¤Ç¤ÏÁªµó¶è¤¬°ã¤¦¤¿¤á¡¢ºÊ¤Ï±§ÅÔµÜ»Ô¡¢»ä¤ÏÆá¿Ü±ö¸¶»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ïº£¤ÏºÊ¤ÎÊý¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤ÏÆá¿Ü±ö¸¶»Ô¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÊÝ°é±à¤Î¤ª·Þ¤¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²È¤Ëµ¢¤ì¤Ð¿©»ö¤Î½àÈ÷¤ä»Ò¤É¤â¤Î¿²¤«¤·¤Ä¤±¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬¿²¤Æ¤«¤é»Å»ö¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¿²Íî¤Á¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤ÈÁá¤¤»þ´Ö¤Ë°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¡¢3»þ¤«4»þ¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤ÇÁáµ¯¤¤¬¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢º£¤â¤½¤Î½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÅÏÊÕ»ÔÄ¹¡§»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¤â¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤È¤¤Ï³°½Ð¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤È2¿Í¤Ç1½µ´Ö¤º¤Ã¤È²È¤Ç²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´·¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤â¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¸åÆü»Ò¤É¤â¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È°ì½ï¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ïµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÊÝ°é±à»ù¤À¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµç¶þ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£º£¤Ç¤Ï¾Ð¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤âÂçÀÚ¤Ê¿Æ»Ò¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ï¤Î½¬¤¤»ö¡¢Á÷·Þ¤Ï»ÔÄ¹¤¬Ã´Åö
¡½¡½¸½ºß¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï±üÍÍ¤È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Äê´üÅª¤Ë²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÏÊÕ»ÔÄ¹¡§²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤È»Ò¤É¤â¤Ï°ì½ï¤Ë½ÀÆ»¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£Â¾¤Ë¤âÁêËÐ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÁ÷·Þ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¥À¥ó¥¹¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Ò¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ï¤Î½¬¤¤»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»ä¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏºÊ¤¬Ã´Åö¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÊ¬Ã´¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½ÊÑ¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¥¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÉ×ÉØ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
ÅÏÊÕ»ÔÄ¹¡§¤ª¤½¤é¤¯¡¢º£¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó²ÈÂ²Ãç¤¬¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£²¿¤«¤ª¸ß¤¤¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö²ñ¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç¤â¤è¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤¤ç¤¦¤À¤¤·ö²Þ¤Ð¤«¤ê¤Î»Ò¤É¤â»þÂå
¡½¡½»ÔÄ¹¼«¿È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÅÏÊÕ»ÔÄ¹¡§»ä¤ÏÃË3¿Í¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·ö²Þ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Äï¤ÎÊý¤¬ÎÏ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢²È¤¬²õ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ë·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ë¤Ï¤è¤¯ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£º£¤Ï¤â¤¦Â¹¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤Êì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃË3¿Í¤Ç¤¹¤«¤éÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ÔÄ¹¤Ï´ûÀ®³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢ÆÈ¼«¤Î»Ò°é¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏÊÕ»ÔÄ¹¡§»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¤ÈÀÎ¤Ç¤Ï´Ä¶¤âÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²ÈÄí¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê»Ò°é¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óµÔÂÔ¤Ê¤É¤Ïµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÄí¤¬É×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¤ÊÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤âÁªÂò»è¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¤·¤Í¡£¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ï¤³¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¼è¤ê³°¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤ò³Ú¤Ë¤·¤Æ¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤è¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä»Ù±ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏÊÕ»ÔÄ¹¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤ä»Ò°é¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥æ¥Ë¡¼¥¯¡£¤Ç¤â¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤âÎÉ¹¥¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Î²ÈÂ²¤â¥¢¥ê¤Ê¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤Ç¤Ï¡Ö¹¥¤¤ò¡¢ÊÔ¤à¡£¡×¤ò¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±¤¬À¸¤¤¬¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê³¹ºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ëÀ¤ÂÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤¬¤È¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
