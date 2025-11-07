¡ãÂ®Êó¡äÆüÊÆ¶¦ºÅÂç²ñ¤Î2ÆüÌÜ¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Èª²¬Æà¼Ó¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï¥Ñ¡¼È¯¿Ê
¡ãTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡2ÆüÌÜ¡þ7Æü¡þÀ¥ÅÄ¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹ ËÌ¥³¡¼¥¹¡Ê¼¢²ì¸©¡Ë¡þ6616¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÆüÊÆ¶¦ºÅÂç²ñ¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»³²¼ÈþÌ´Í¡¢Èª²¬Æà¼Ó¡¢¿½¥¸¥¨¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ÎºÇ½ªÁÈ¤¬¸áÁ°10»þ12Ê¬¤Ë1ÈÖ¤«¤é¥Æ¥£¥ª¥Õ¡£Èª²¬¤È¥¸¥¨¤Ï¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦»³²¼¤Ï¥Ñ¡¼¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇÏ¾ìºé´õ¤µ¤ó¤¬¥É¥ì¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿
¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÈª²¬¡£1ÂÇº¹2°Ì¥¿¥¤¤Ë»³²¼¤È¥¸¥¨¡¢2ÂÇº¹4°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ïº´µ×´Ö¼ëè½¡¢ÎëÌÚ°¦¡¢´ä°æÀéÎç¡¢¹â¶¶ºÌ²Ú¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Î¹ÓÌÚÍ¥Æà¤é7¿Í¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¢´ä°æÌÀ°¦¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦11°Ì¥¿¥¤¡£ÇÏ¾ìºé´õ¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦14°Ì¥¿¥¤¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦23°Ì¥¿¥¤¡¢ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤ÎÃÝÅÄÎï±û¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦39°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï210Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯2269Ëü±ß¡Ë¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï31Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó4839Ëü±ß¡Ë¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ãLIVE¡äÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥³¥¢Â®Êó
»³²¼ÈþÌ´Í¤Î°¦ÍÑ¥¢¥¤¥¢¥ó¡¡¥Ò¡¼¥ëÂ¦¤¬±ú¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¢ã¼Ì¿¿¢ä
Ä¶ºÇ¿·¡ª¡¡Èª²¬Æà¼Ó¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û
¿ï»þ¹¹¿·¡ª¡¡½÷»ÒºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡© 1°Ì¡Á10°Ì¤Þ¤È¤á¡Ì¥é¥ó¥¥ó¥°¡Í
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇÏ¾ìºé´õ¤µ¤ó¤¬¥É¥ì¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿
¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÈª²¬¡£1ÂÇº¹2°Ì¥¿¥¤¤Ë»³²¼¤È¥¸¥¨¡¢2ÂÇº¹4°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ïº´µ×´Ö¼ëè½¡¢ÎëÌÚ°¦¡¢´ä°æÀéÎç¡¢¹â¶¶ºÌ²Ú¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Î¹ÓÌÚÍ¥Æà¤é7¿Í¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¢´ä°æÌÀ°¦¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦11°Ì¥¿¥¤¡£ÇÏ¾ìºé´õ¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦14°Ì¥¿¥¤¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦23°Ì¥¿¥¤¡¢ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤ÎÃÝÅÄÎï±û¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦39°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï210Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯2269Ëü±ß¡Ë¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï31Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó4839Ëü±ß¡Ë¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ãLIVE¡äÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥³¥¢Â®Êó
»³²¼ÈþÌ´Í¤Î°¦ÍÑ¥¢¥¤¥¢¥ó¡¡¥Ò¡¼¥ëÂ¦¤¬±ú¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¢ã¼Ì¿¿¢ä
Ä¶ºÇ¿·¡ª¡¡Èª²¬Æà¼Ó¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û
¿ï»þ¹¹¿·¡ª¡¡½÷»ÒºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡© 1°Ì¡Á10°Ì¤Þ¤È¤á¡Ì¥é¥ó¥¥ó¥°¡Í