米復帰初戦の星野陸也、金谷拓実が暫定44位 米男子ツアーは日没サスペ
＜ワールドワイド・テクノロジー選手権 初日◇6日◇エル・カルドナルatディアマンテ（メキシコ）◇7452ヤード・パー72＞米国男子ツアーの第1ラウンドは日没により、現地時間午後5時41分にサスペンデッドとなった。ラウンドはあす午前7時15分に再開し、定刻通り第2ラウンドも開始される予定。
ニック・ダンラップ（米国）とサミ・ヴァリマキ（フィンランド）が大会レコードに並ぶ「61」をたたき出し、暫定首位で滑り出した。8アンダー・暫定3位タイにはビンセント・ウィアリー（米国）、マティアス・シュミッド（ドイツ）ら5人が並んだ。日本勢は4人が出場。これが米ツアー復帰戦の星野陸也、金谷拓実が3アンダー・暫定44位タイ。久常涼が2アンダー・65位タイ、大西魁斗は1アンダー・暫定74位タイにつけている。フェデックスカップ・フォールは今大会を含めて残り3試合。100位までが来季フルシードを獲得、101〜125位には限定的な出場権が与えられる。
