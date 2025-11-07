お笑いコンビ「トータルテンボス」の藤田憲右（49）が、6日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。コンプライアンスに悩むあまり“イップス”になったことを打ち明けた。

今回は「ツートライブ」たかのりと周平魂が、「トータルテンボス」の2人を大阪の穴場グルメスポットを車で巡るおもてなし企画。車内で藤田が「2人はどう？コンプラにはちゃんと対応できてる？」と聞くと、たかのりは「信号が青の点滅で、“これ渡らんほうがいいな”ぐらいにまでなってますね」と告白。「赤になった瞬間に渡ってるところを撮られたら、例えば。だんだんそうなっていきますね」と打ち明けた。

すると藤田は「ボケとかもさ、もう笑われないじゃん今」と吐露。「何がOKで何がダメなのか、境目が分からなくなっちゃって。コンプライップスになっちゃって、何にもしゃべれなくなって」といい、「マネジャーに言ったのよ、俺らコンプラが分からねえって。そしたら“藤田さん専用のコンプラ五カ条を作ります”」と言われたという。

そして手元のメモを見ながら「まず1、相手に腹が立った際は、その場でカッとなって突っかからず、第三者を挟んでも問題を解決するようにする」と読み上げると、相方・大村朋宏は「バイクの件だよね」とポツリ。

さらに藤田は「その2、言葉づかい、言い回しに気をつける。相手を見下したような言い方は、関係性のみでは成り立たないことがあるということを理解する」と続けた。

これには心当たりがあるようで、たかのりは「上下関係のある感じのロケをしてた」と先輩芸人との絡みを回想。「自分らはよくやってるわけじゃないですか、それを。でも視聴者が“何コレ？”って。“めっちゃパワハラやん、この人”ってなって」と振り返ると、藤田は「逆にそこに関しては、死んじゃうぜっていうやつがいっぱいいる。それが封じられたら」と指摘。たかのりは「そこを分かったうえで、（今は）違うということなんですかね」と語っていた。