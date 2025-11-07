【ニューヨーク＝小林泰裕】米民間雇用調査会社チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスは６日、米国の企業や政府機関の人員削減数が１０月に急増し、前年同月比２・８倍の１５万３０７４人に達したと発表した。

ＡＩ（人工知能）による労働力の代替が一因とみられ、１０月としては２００３年以来、２２年ぶりの多さだという。

業種別では、ＩＴ業界の削減数が９・２倍の３万３２８１人と増加し、全体を押し上げた。物流・倉庫業も３５倍の４万７８７８人と急増するなど、民間企業を中心に削減数が増えた。

人員削減の理由としては「コスト削減」が３３％、「ＡＩ」が２０％に上った。トランプ政権の関税政策などでコストが上昇し、ＡＩの導入で効率化を図る企業が増えているとみられる。

１０月には米ネット通販大手アマゾン・ドット・コムが約１万４０００人の人員削減を発表したほか、米物流大手ユナイテッド・パーセル・サービスも人員削減の規模を当初計画の２万人から４万８０００人に引き上げた。チャレンジャー社はＡＩの普及を念頭に、「破壊的な技術が状況を変えつつある」と指摘した。