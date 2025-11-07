「HSE-A1000withC」(ブラック)

Hi-Unit(ハイユニット)は、ロングセラーの有線イヤフォン「HSE-A1000」に、USB Type-C to 3.5mm変換アダプタを付属した2ウェイ接続対応モデル「HSE-A1000withC」を、11月12日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は2,200円前後。カラーはブラック、ブルー、ホワイト。

「HSE-A1000withC」(ブルー)

HSE-A1000は、「求めやすい価格でリスナーの感動を深めるイヤフォン」として支持を集めているロングセラーモデル。ピエール中野氏が音質監修する「有線ピヤホン1」のベースモデルとしても知られている。

付属のUSB Type-C to 3.5mmアダプタ

今回、イヤフォン自体の端子は3.5mmステレオミそのままに、Type-C to 3.5mm変換アダプタを付属することで2ウェイ化された。

「HSE-A1000withC」(ホワイト)

同社では、2ウェイ化にあたって複数のDACチップを比較検証し、ボーカルの抜けや定位感を損なわないバランスを追求。さらに、1ボタンのリモコンマイクを新搭載することで、通話やリモートワークなど、さまざまな用途で使えるモデルに仕上げたとのこと。

高磁力マグネットの10mm径ダイナミックドライバーを搭載。再生周波数帯域は50Hz～20kHz、インピーダンスは16Ω、出力音圧レベルは96dB。ケーブル長は120cm。付属のType-C to 3.5mm変換アダプタのケーブル長は10cm。イヤーピース3サイズ(SS/S、Mは装着済み)が付属する。

「HSE-A1000withC」パッケージ