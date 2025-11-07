通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間ものは落ち着いた推移
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.51 5.53 6.71 6.46
1MO 8.05 5.67 6.83 6.87
3MO 8.67 5.91 7.49 6.92
6MO 8.96 6.19 7.96 7.15
9MO 9.14 6.37 8.25 7.34
1YR 9.24 6.53 8.43 7.50
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.22 8.06 6.28
1MO 7.77 8.07 6.34
3MO 8.20 8.28 6.61
6MO 8.67 8.76 6.96
9MO 8.95 9.03 7.17
1YR 9.13 9.28 7.36
東京時間10:26現在 参考値
ドル円の１週間ものは７．５１％付近で推移。目先にこれといったイベントは予定されておらず、ボラティリティは落ち着いた推移となっている。
MINKABU PRESS
MINKABU PRESS