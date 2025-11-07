　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.51　5.53　6.71　6.46
1MO　8.05　5.67　6.83　6.87
3MO　8.67　5.91　7.49　6.92
6MO　8.96　6.19　7.96　7.15
9MO　9.14　6.37　8.25　7.34
1YR　9.24　6.53　8.43　7.50

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.22　8.06　6.28
1MO　7.77　8.07　6.34
3MO　8.20　8.28　6.61
6MO　8.67　8.76　6.96
9MO　8.95　9.03　7.17
1YR　9.13　9.28　7.36
東京時間10:26現在　参考値

　ドル円の１週間ものは７．５１％付近で推移。目先にこれといったイベントは予定されておらず、ボラティリティは落ち着いた推移となっている。

MINKABU PRESS