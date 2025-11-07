ズワイガニ2種や限定スイーツも！くら寿司で「極上かにフェア」開催中。

くら寿司は2025年10月31日から、「極上かにフェア」を開催しています。本ズワイガニや丸ズワイガニを贅沢に味わえる寿司や、明太子クリーム茶碗蒸し、限定パフェなど豊富なメニューが勢ぞろい。一部商品はなくなり次第終了なので、早めに食べに行ってくださいね。

身がぷりぷりでカニ好きも大満足だわ...

●フェア商品ラインアップ

・本ズワイガニ二種盛り

濃厚な旨みと上品な甘みが特徴の本ズワイガニの、開きとカニ身の2種類が味わえる贅沢な一皿。身の締まりと口に広がる香りが絶妙です。

販売期間は11月9日まで。価格は420円です。

・丸ズワイガニ二種盛り

爪下と、ふっくらとした棒肉を贅沢に使用した2種類の寿司が楽しめます。噛むほどにカニの旨みが広がりますよ。

販売期間は11月9日まで。価格は420円です。

・カンジャンケジャン

生の本ズワイガニを使用し、韓国風タレで旨みを引き立てています。とびこの食感がアクセントになり、まろやかな塩味が特徴です。

販売期間は11月9日まで。価格は270円です。

・贅沢かに盛り合わせ

かに味噌和え、生ズワイガニかに身、本ズワイガニかに身などカニ尽くしの豪華な盛り合わせ。いろいろな部位を一皿で味わえて、カニ好きにぴったりですよ。

販売期間は11月9日までで、店内提供のみ。価格は1840円です。

・玉ねぎ冷製スープ

ソテーした玉ねぎの自然な甘みとまろやかさを生かした冷製スープ。後味はさっぱりとしていて、お寿司とも相性ぴったりです。

販売期間は11月27日までで、店内提供のみ。価格は190円です。

・明太子クリーム茶碗蒸し

だし香る茶碗蒸しに、ピリ辛さとまろやかさが絶妙な明太子クリームを合わせています。寒くなる季節にぴったりの味わいです。

販売期間は2026年1月8日までで、店内提供のみ。価格は430円です。

・NYストロベリーチーズケーキパフェ

マスカルポーネクリームに、果肉入りいちごクリームやマダガスカルバニラアイス、チーズケーキなどを重ねた贅沢なパフェです。〆にぴったりなサイズで、スイーツ好きも大満足ですよ。

販売期間は11月27日までで、店内提供のみ。価格は640円です。各店一日数量限定で、グローバル旗艦店原宿では取り扱いがありません。

・蜜芋ハニーアイス

バニラアイスに揚げたての紅はるかの焼き芋を添え、はちみつをかけたこの時期にぴったりなスイーツ。アツアツでほっくりとしたお芋のおいしさと、ひんやりアイスの組み合わせがたまりません。

販売期間は10月31日からなくなり次第終了で、店内提供のみ。価格は420円です。

・別腹ちょこっとザクザクチョコパフェ

チョコレートアイスに生チョコキューブとチョコフレーク、ワッフルをトッピングした、濃厚で食感がおもしろいミニパフェ。食後にちょうど良いサイズなのもポイントです。

販売期間は10月31日からなくなり次第終了で、店内提供のみ。価格は310円です。

・リッチミルクアイス

北海道産100％の生乳で作られた、ミルク本来のおいしさを感じられるリッチなアイス。濃厚ながら後味はすっきりとしています。

販売期間は11月27日まで。価格は330円です。

本ズワイガニや丸ズワイガニなど贅沢な海の幸に、サイドメニューやスイーツまで楽しめる今回のフェア。旬の味覚を気軽に楽しんでみて。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部