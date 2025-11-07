ズワイガニ2種や限定スイーツも！くら寿司で「極上かにフェア」開催中。
くら寿司は2025年10月31日から、「極上かにフェア」を開催しています。本ズワイガニや丸ズワイガニを贅沢に味わえる寿司や、明太子クリーム茶碗蒸し、限定パフェなど豊富なメニューが勢ぞろい。一部商品はなくなり次第終了なので、早めに食べに行ってくださいね。
身がぷりぷりでカニ好きも大満足だわ...
●フェア商品ラインアップ
・本ズワイガニ二種盛り
濃厚な旨みと上品な甘みが特徴の本ズワイガニの、開きとカニ身の2種類が味わえる贅沢な一皿。身の締まりと口に広がる香りが絶妙です。
販売期間は11月9日まで。価格は420円です。
・丸ズワイガニ二種盛り
爪下と、ふっくらとした棒肉を贅沢に使用した2種類の寿司が楽しめます。噛むほどにカニの旨みが広がりますよ。
販売期間は11月9日まで。価格は420円です。
・カンジャンケジャン
生の本ズワイガニを使用し、韓国風タレで旨みを引き立てています。とびこの食感がアクセントになり、まろやかな塩味が特徴です。
販売期間は11月9日まで。価格は270円です。
・贅沢かに盛り合わせ
かに味噌和え、生ズワイガニかに身、本ズワイガニかに身などカニ尽くしの豪華な盛り合わせ。いろいろな部位を一皿で味わえて、カニ好きにぴったりですよ。
販売期間は11月9日までで、店内提供のみ。価格は1840円です。
・玉ねぎ冷製スープ
ソテーした玉ねぎの自然な甘みとまろやかさを生かした冷製スープ。後味はさっぱりとしていて、お寿司とも相性ぴったりです。
販売期間は11月27日までで、店内提供のみ。価格は190円です。
・明太子クリーム茶碗蒸し
だし香る茶碗蒸しに、ピリ辛さとまろやかさが絶妙な明太子クリームを合わせています。寒くなる季節にぴったりの味わいです。
販売期間は2026年1月8日までで、店内提供のみ。価格は430円です。
・NYストロベリーチーズケーキパフェ
マスカルポーネクリームに、果肉入りいちごクリームやマダガスカルバニラアイス、チーズケーキなどを重ねた贅沢なパフェです。〆にぴったりなサイズで、スイーツ好きも大満足ですよ。
販売期間は11月27日までで、店内提供のみ。価格は640円です。各店一日数量限定で、グローバル旗艦店原宿では取り扱いがありません。
・蜜芋ハニーアイス
バニラアイスに揚げたての紅はるかの焼き芋を添え、はちみつをかけたこの時期にぴったりなスイーツ。アツアツでほっくりとしたお芋のおいしさと、ひんやりアイスの組み合わせがたまりません。
販売期間は10月31日からなくなり次第終了で、店内提供のみ。価格は420円です。
・別腹ちょこっとザクザクチョコパフェ
チョコレートアイスに生チョコキューブとチョコフレーク、ワッフルをトッピングした、濃厚で食感がおもしろいミニパフェ。食後にちょうど良いサイズなのもポイントです。
販売期間は10月31日からなくなり次第終了で、店内提供のみ。価格は310円です。
・リッチミルクアイス
北海道産100％の生乳で作られた、ミルク本来のおいしさを感じられるリッチなアイス。濃厚ながら後味はすっきりとしています。
販売期間は11月27日まで。価格は330円です。
本ズワイガニや丸ズワイガニなど贅沢な海の幸に、サイドメニューやスイーツまで楽しめる今回のフェア。旬の味覚を気軽に楽しんでみて。
※価格はすべて税込みです。
東京バーゲンマニア編集部