腐れ縁で一応友達関係を続けてはいるものの、苦手意識がある人っていませんか？ そんな友人が自分より先に結婚することになり、マウントをとってきたらモヤモヤしてしまいますよね。今回は、嫌味な友人の結婚相手を見下していたらセレブ婚だった話をご紹介いたします。

セレブ婚だった

「高校時代の友人が結婚することになりました。友人は昔からマウントをとる子で、今回の結婚報告も『ごめーん、先越しちゃって』『やっぱり女の幸せは結婚じゃない？』『結婚するのはまだ早いかなって思ったんだけど、20代のキレイなうちにウェディングドレス着ておきたかったの』と嫌味を炸裂。どうせ結婚を急いだから大した男じゃないに決まってると思い、内心見下しながら結婚式に向かいました。

すると結婚式は超豪華で招待客も100人を越える規模で、著名人も多く参加していて衝撃を受けました。どうやら友人の夫はセレブ家系らしくて、超お金持ちなんだとか。なんでこんな嫌味な女がセレブ婚ができてしまうのか、世の中の不条理を感じましたね……」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 世渡り上手でずる賢い人は、どれだけ性格が悪くても幸せを手にするパターンが多いですが、その幸せが永遠に続くとは限りません。ただ、そんな友人に対して嫉妬している自分の心も汚れていくので、変な感情を抱かないことも大切です。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。