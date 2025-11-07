

またスポーツ強豪校で「いじめ問題」が発覚した（画像：仙台育英学園高等学校の公式Xより）

2025年11月2日、全国高校サッカー選手権の宮城県大会で仙台育英高校が2年ぶりに優勝をはたしたが、その直後にいじめ問題が発覚。サッカー部は活動休止になり、全国大会への出場も暗雲が立ち込める状況となっている。

今年8月には広島・広陵高校の野球部が部員への暴力問題で、全国高校野球選手権大会（甲子園大会）の辞退に追い込まれたばかりだ。

また最近、熊本県立大津高校のサッカー部で22年に起きた問題に関し、第三者委員会がいじめと認定したという報道もあった。

運動部でのいじめは、頻繁に問題になっている感があるが、その背景には、容易に解決できない事情がある。

広陵高校のように大炎上はしていないが……

広陵高校の問題はメディアでも大きく報道され、SNSでも炎上が広がった。筆者自身、広陵高校の件は複数のメディアでコメントを求められる機会があったが、今回の仙台育英の問題はあのときほど報道が活発ではないように見受けられる。

広陵高校の事案では、甲子園大会という全国的に注目される大会の中の途中辞退であったこと、SNS起点で告発がなされたこと、被害者側と学校側の認識が大きく食い違っていたことなど、注目を浴びやすい要素が多数あった。

今回の仙台育英高校の問題は、複数メディアで報道されており、SNSでも「またか」「広陵高校と同じ道をたどるのでは」と、叩かれてはいるものの広陵高校のときほどには過熱していない。

しかしながら、連続して類似した問題が起き続けており、試合出場や連帯責任の取り方などにおいて基準があいまいであるという点で、今後も問題となりそうな論点が含まれている。

簡単に経緯を振り返っておこう。

仙台育英高校が優勝する決勝戦の前日、11月1日にさかのぼる。この日、学校側がすべての保護者宛てに「いじめ重大事態報告に寄せる校長所見」というタイトルの文書が送付された。このことは、試合後の4日に一部メディアが報じて明らかになった。

報道を受けて、翌5日、仙台育英高校は公式サイトから文書を公表し、1日に保護者に送付された文書とともに、経緯の説明をしている。そして、最後のほうに「（サッカー部が）対外活動の停止を行う予定」と述べている。

高校側によると、複数の部員によって「『いじり』と呼ばれる不適切な言動が繰り返されていた」という。また、加害行為の詳細が把握できていないことから、（被害者の）部員と家族に事情を伝えたうえで、決勝戦に出場することにしたと説明した。

一方で報道によると、被害を受けた部員は病院で「抑うつ症状」と診断され、現在も通院中だという。



仙台育英高校に子どもを通わせる保護者に送付された「校長の所見」（画像：仙台育英学園高等学校の公式サイトより）

解決が困難な「3つの難題」

学校側の対応に不備があったことは紛れもない事実であるし、実際に学校側は批判にもさらされている状況だ。

広陵高校のときも同様だったのだが、実際に対応を行う際には、いくつもの困難が伴うのも事実だ。

・いじめの実態把握

・部活動の継続や大会出場の判断

・当事者のプライバシーや人権の保護

問題の発覚や公表が遅れた際に「学校側が隠蔽している」という批判がされるのだが、必ずしも隠蔽が行われているとは限らない。本当に学校側が実態を把握できていなかった場合も少なくないのだ。

そもそも、「いじめ」の定義自体があいまいなものだ。

広陵高校や仙台育英が対応の基準にしている「いじめ防止対策推進法」が制定されるきっかけとなったのは、11年に起きた滋賀県大津市の「いじめ自殺事件」だった。

しかし、この事件においても、後から行われた詳細の調査によって「いじめと自殺の因果関係は不明」「いじめがあったかどうかもわからない」という驚くような結論に至っている（『囚われのいじめ問題――未完の大津市中学生自殺事件』21年、岩波書店）。

「いじめ防止対策推進法」制定後も、やはりいじめの定義は明確ではないし、判断が難しい状況だ。

未成年者の場合、加害側も被害側も明確に自身の行った、あるいは受けた行為が「いじめ」と自覚しているとは限らない。たとえ自覚していたとしても、そのことを教員や部活の監督・顧問に報告するとは限らない。

今回のケースは「いじり」を受けた部員がうつ状態になっていたにもかかわらず、学校側が「いじり」を「いじめ」と認識できずにいたところが問題となっている。

しかしながら、両者の線引きはあいまいで、同じ「いじり」行為が行われたとしても、当事者間の関係や、受け手側の受け取り方によって、「いじめ」かどうかという解釈は変わってきてしまう。

情報を開示してもしなくても批判される

さらに問題になるのが、そうしたあいまいな状況下で学校側は意思決定を下さなければならないという点だ。団体競技で大会を出場辞退するとなれば、連帯責任となり、無関係の部員にも影響がおよぶことになる。

大体の生徒において在学中に試合に出場できる機会は、実質はせいぜい2年間程度の間だ。つまり、1回の出場辞退でも大ダメージであるし、部が活動停止になったりすると、さらに影響は大きくなる。部活での大会出場は、中高生時代の唯一無二の体験だ。

どうしても慎重にならざるをえない一方で、問題を起こしたチームが出場することが大きな問題に発展しかねないことは、広陵高校の事例が示すとおりだ。

最後の当事者のプライバシー・人権保護の問題だが、広陵高校の事案では、加害者とされている部員のほか、無関係の部員まで誹謗中傷にあい、個人情報がネット上でさらされてしまうという事態が起きた。

さらに、学校に爆破予告がなされたり、同校の無関係な生徒が追いかけられたりすることまで起きてしまった。

ネット上では「加害者が誹謗中傷を受けるのは当然のこと」という意見も目立つが、ルールに基づいて適正な対処がされるべきだ。高校生といえども未成年だ。彼らに対して私刑が行われることは、決して好ましいことではない。

一方、高校側には被害者、加害者を含めて、当事者のプライバシーを守る責任があるのと同時に、説明責任を果たすことも求められる。情報を開示すると二次被害が起きかねないし、開示しなければ「隠蔽している」という批判を受ける――というジレンマに陥る。

類似の問題は今後も起こり続けるに違いないが、これまで述べてきたようなことを考え合わせると、解決が難しい難問なのだ。

出場辞退しても問題は終わらない

広陵高校で起きたことを考えると、仙台育英がこのまま全国大会に出場すると、出場選手が誹謗中傷にあったり、個人情報がさらされたりすること、学校側も攻撃を受けたりすることが予想される。

辞退したらしたで、「無関係の選手まで巻き込まれるのはかわいそうだ」という批判が出てくるだろう。

今回の仙台育英の問題と同時に、大阪大会で優勝した興国高校のサッカー部員が決勝戦翌日に飲酒をして、部活動が無期限停止になっている。こちらに関しても、全国大会への出場の是非が議論になっている。

根本的な解決策を見いだすことは難しいのだが、こうした問題が複数発覚している以上は、部活動の継続、および大会出場の基準をこれまで以上に明確にしておく必要があるだろう。

「連帯責任」に関しても見直しが必要だ。チームプレイである以上、必ずしも「問題を起こした部員だけ出場停止にすればよい」ということで解決できるものではないのだが、無関係な生徒まで影響を受けることは避けなければならない。

「問題を起こさない」ということが最も重要なのだが、未成年者が集って団体行動を行う場で、トラブルをゼロにすることは現実的には不可能だ。「トラブルは起こるもの」と考えて対策を講じる必要がある。

（西山 守 ： マーケティングコンサルタント、桜美林大学ビジネスマネジメント学群准教授）