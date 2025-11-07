かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む人気番組『かまいガチ』。

11月5日（水）の同番組では、大好評企画「とにかくイイ女になりたいねん」第2弾が放送された。

コントなどで行う笑いを取りにいく女装ではなく、芸人たちがガチメイクで「イイ女」を目指すこの企画。今回も各々がイメージするイイ女になるべく、1時間半もかけてメイクを施した。

さや香の石井は「かっこいいけど話しやすい、気さくな女性」に挑戦。イメージは安室奈美恵さんだというが、いざ変身した姿で登場すると、審査員の河合郁人は「クオリティが高い！めっちゃキレイ」と大絶賛した。

【映像】人気芸人のイメチェン姿が可愛すぎる！河合郁人もデレデレ「2対2のコンパだったら…」

続いて、東京ホテイソンのたけるが目指したのは「たぬき顔女性アナウンサーの休日」。全体的にメイクは控えめにして清楚さを表現しつつ、アイラインを下がり気味にしてタレ目を強調。

そのかわいさに濱家と河合は「可愛い〜」と目尻を下げた。

ギャル系の石井と清楚系のたける。そのクオリティの高さに河合は「あんまり言わない方がいいかもですけど…」と前置きしつつ、「2対2のコンパだったら『どっちにしようかな』ってなります」と本音を明かし、濱家から「あんまり言わんほうがええで！」とつっこまれていた。

そんななか、スタジオをもっとも沸かせたのは錦鯉の渡辺隆。「ちょいエロのあどけない森ガール」に挑んだ渡辺は、女性らしさを出すためにテーピングで小鼻を短縮。さらに涙袋と唇にボリュームを出し、ちょいエロを演出した。

その変貌ぶりに「だいぶ仕上がってます」（濱家）、「面影がない」（河合）と大興奮する。

さらに渡辺は「とにかく巨乳」にこだわったと話すと、河合は「すごっ！どうなってるんですか？」とあ然。渡辺は「巨乳を隠して漫才をやっていた」と冗談をかますと、スタジオは大盛り上がりしていた。