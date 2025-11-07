クッション性も、安定性も。毎日の歩行を支えるウォーキングモデル【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
落ち着いたカラーで、街にも馴染む。歩くほどに快適【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
ニューバランスのスニーカーは、ウォーキングシューズの代表モデルに、カジュアルファッションに合わせやすい落ち着いたカラーの新色を加えたアイテムだ。
長く快適に歩くために設計されたFresh Foamミッドソールが卓越したクッション性を発揮し、かかとのCRカウンターが安定性を確保。
防滑性・耐久性・屈曲性に優れたアウトソールが、毎日の自然な歩行をしっかりとサポートする。
機能性とスタイルを両立した一足として、ウォーキングはもちろん、日常のコーディネートにも馴染む万能モデル。
