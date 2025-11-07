ダイワボウが反落、２６年３月期業績予想を上方修正も材料出尽くし感強まる

ダイワボウホールディングス<3107.T>が反落している。６日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆２８００億円から１兆３３７０億円（前期比１７．６％増）へ、営業利益を４３５億３０００万円から４５０億円（同２８．９％増）へ、純利益を３０１億円から３０８億円（同２４．４％増）へ上方修正したものの、目先の材料出尽くし感から売られているようだ。



上期のＩＴインフラ流通事業において、企業向けにＷｉｎｄｏｗｓ１０のサポート終了に伴うパソコンのリプレース需要が拡大したほか、文教向けにＧＩＧＡスクール第２期の共同調達による導入が加速したことが要因。また下期についても、企業向けのＩＴ需要は引き続き好調に推移し、ＧＩＧＡスクール端末のリプレース需要が継続することが予想されることも寄与する。



なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高６５６８億３０００万円（前年同期比２７．０％増）、営業利益２２４億３５００万円（同６５．９％増）、純利益１５７億３６００万円（同６６．１％増）だった。



あわせて、自社株７８７万７４３２株（消却前発行済み株数の８．１８％）を１１月２８日付で消却すると発表した。消却後の発行済み株数は８８４７万９０２８株となる。



出所：MINKABU PRESS