市街地でも相次ぐ“クマ被害”。環境省は、今年４月から９月までのクマの出没件数が２万７９２件だったと発表。死亡した人も確認されているだけで１３人にのぼり、過去最多となっています。こうした中、クマ被害が相次ぐ秋田県は陸上自衛隊と、箱わなの運搬など後方支援活動に関する協定を締結しました。 クマの目撃情報は京都の観光地でも。１０月２５日から２７日にかけて、京都の嵐山や太秦付近の住宅地などで複数の目撃情報が寄せられています。これからまさに観光シーズンに入る京都ではどんな対策が必要なのか、森林総合研究所の大西尚樹氏への取材を交えて解説します。

個体数が増え生息域も拡大…京都でも目撃情報が相次ぐ

環境省が発表した４月〜９月のクマ出没件数は２万７９２件で過去最多となりました。なぜこれほどまでにクマが増えているのか。森林総合研究所・大西尚樹氏は「“敵”であるハンターが減ったことによる個体数の増加」「かつての里山が過疎化でヤブになったことによる生息域の拡大」を挙げています。

東北での目撃情報が多いクマですが、関西でも増えてきています。京都府のクマ出没情報マップによると、昨年度まではクマが生息しないとされていた京都南部で、今年は目撃情報が相次いでいます。その理由として大西氏は、「クマが増える中でもともとのすみかで“競争”に負けたクマが来たのではないか」と推測します。

大阪・兵庫・京都でのツキノワグマの出没状況について、「２００７年〜２０１１年」と「２０２０年〜２０２４年」のデータを比較すると、特に京都で出没数が増え、範囲も広がっていることがわかります（大阪府立環境農林水産総合研究所より）。大西氏はこうした現状について「手を打たないと、１０年〜１５年後には中心地以外はクマ生息域になる」と警鐘を鳴らしています。

自衛隊が後方支援 駆除のための武器使用ができないワケとは？

クマをめぐっては、自衛隊も動き始めています。秋田県では順次、自衛隊員を派遣していて、５日からは鹿角（かづの）市に１５人派遣されています。箱わな（約２００ｋｇ）の運搬や、クマの輸送など後方支援をするということです。

捕獲はせずあくまでも「支援」。その理由について秋田県・鈴木健太知事のＳＮＳによると、

クマ駆除のための自衛隊の武器使用は

▽法的に不可能（出動の要件が「民生支援」のため）

▽現状の装備や訓練では難しい（ピストルや自動小銃ではなく狙撃銃など殺傷能力の高い武器が必要）

ということです。

大西氏は今回の自衛隊派遣について「助かる話ではあるが、根本的な解決にはならないのではないか」と厳しい見方をしています。

人とクマの暮らすエリアを“線引き”

全国各地でクマによる被害が相次ぐ中、問題解決のヒントになるかもしれない取り組みがあります。

山々に囲まれた長野県箕輪町では去年、クマの目撃情報が例年の約４倍に急増し、住民がクマに襲われる被害も発生しました。そこで今年６月に、人とクマが出あわないような環境をつくるため、“ゾーニング”という新たな取り組みを開始。クマが暮らす場所と人が暮らす場所を“線引き”して、その中間を緩衝地域とするのです。

川沿いの林「河畔林」など、山を下りてきたクマの多くが通る緩衝地域を、次のように整備して対策しています。

▽ヤブを切り、クマが身を隠せない“居心地の悪い場所”に

▽人の生活圏との境目には場所によって電気柵を設置

▽草刈りをして、実のなる木もできるだけ伐採

今年８月に撮影された映像には、クマが緩衝地域から人の生活エリアに出てきたものの、すぐに林に戻っていく様子が映っていました。

町によりますと、ゾーニングを始めて以来、クマの目撃情報は去年の１９件から９件に減り、人が襲われる被害は０件になったということです。

大西氏はこのゾーニングについて、「関西では有効かもしれない」とした一方、「すでにクマが増えてしまった東北だと手遅れかもしれない」と指摘。一番の解決は、個体数を減らすことだといいます。

クマの目撃情報が増えている京都府の農村振興課にも対策を聞いたところ、自治体に委託された猟師が駆除するほか、猟師の高齢化や減少の中、狩猟免許を取得した人に支援金を出す自治体もあるそうです。

予測不能な事態の中で、警察官や自衛隊、猟師などが命がけで取り組んでいるクマ問題。ひとりひとりが当事者意識を持って考える必要がありそうです。