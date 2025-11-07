リーグ戦ではまだゴールがない古橋。(C)Getty Images

　加入時の期待に応えているとは言いがたい。だが、真摯な姿勢はサポーターに伝わっている。

　レンヌで出場機会を得られなかった古橋亨梧は、今季からチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに移籍した。フランスでは大きく苦しんだが、セルティックで85ゴールと得点を量産していたとあり、ファンはゴールゲッターとしての活躍を願っていた。

　しかし、リーグ戦の14試合を消化（出場は12試合）してなお、古橋は得点をあげることができていない。11月４日に行われたミルウォール戦でも、チームが４−０と快勝した一方で、古橋はネットを揺らせず。チャンスもあったが初ゴールにつなげることができなかった。

　それでも、試合後にはサポーターから激励された。うながされるようにガッツポーズを３回にわたってくり出した古橋に、スタンドのファンからは大きな拍手。「キョウゴ」の声援も聞かれた。クラブは「今日の動画でこれが私たちのお気に入りかも」と投稿している。
 
『Football League World』は、サポーターから古橋を称賛する声が届いていると報じた。

「彼がゴールを決めたら爆発するな」
「すでにカルトヒーローだ。彼の時間はこれからさ」
「彼の働きぶりはとんでもない。ゴールを決めるようになったら恐ろしいぞ」
「彼のタイミングはやってくるさ。そうなったら、リーグのために祈ってやるよ」
「彼が大好き。マシンだよ。すぐにネットを揺らすようになる。20ゴール決まるさ」

ひとつ決まれば、重圧も和らぐはずだ。その一発が待たれる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】無得点でも…サポーターが歓喜した古橋の行動

 